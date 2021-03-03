О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Ежесуточная выявляемость коронавируса в Алтайском крае опустилось ниже 130 случаев в день

Новости
0

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 129 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб данные на 3 марта 2021 года.

Максим Крайн

«Вакцина доказала эффективность». Глава алтайской ЛДПР призвал жителей региона привиться от ковида

Новости

Ежесуточная выявляемость ковида продолжает падать. За неделю показатель снизился с более 140 случаев до 129.

За минувший день выздоровело 155 пациентов, а 13 человек с коронавирусом скончалось, в том числе восемь  – непосредственно от COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом болело 43,9 тысяч человек, из них более 39,2 тысяч справилось с болезнью, а 2,3 тысячи пациентов умерло, в том числе 1,5 тысячи – именно от ковида.   

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,4 тысячи заразившихся коронавирусом и 467 человек с пневмонией. Среди них есть 344 тяжелобольных пациентов, 97 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в медучреждениях остается 690 резервных коек. На дому лечится 21 бессимптомный больной и 520 человек с пневмонией.

Всего на COVID-19 в регионе за год пандемии обследовано уже более 1,2 млн человек. Полностью вакцинировалось от ковида чуть более 19 тысяч человек. 38,1 тысяча получили первую прививку из двух.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000