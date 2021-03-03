Ежесуточная выявляемость коронавируса в Алтайском крае опустилось ниже 130 случаев в день

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 129 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб данные на 3 марта 2021 года.

«Вакцина доказала эффективность». Глава алтайской ЛДПР призвал жителей региона привиться от ковида Новости 01.03.2021 13:55

Ежесуточная выявляемость ковида продолжает падать. За неделю показатель снизился с более 140 случаев до 129.

За минувший день выздоровело 155 пациентов, а 13 человек с коронавирусом скончалось, в том числе восемь – непосредственно от COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом болело 43,9 тысяч человек, из них более 39,2 тысяч справилось с болезнью, а 2,3 тысячи пациентов умерло, в том числе 1,5 тысячи – именно от ковида.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,4 тысячи заразившихся коронавирусом и 467 человек с пневмонией. Среди них есть 344 тяжелобольных пациентов, 97 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в медучреждениях остается 690 резервных коек. На дому лечится 21 бессимптомный больной и 520 человек с пневмонией.

Всего на COVID-19 в регионе за год пандемии обследовано уже более 1,2 млн человек. Полностью вакцинировалось от ковида чуть более 19 тысяч человек. 38,1 тысяча получили первую прививку из двух.