Алтайские биатлонисты показали высокие результаты на первенстве России

Сборная команда Алтайского края приняла участие в первенстве России по биатлону среди юношей и девушек (15-16 лет), которое прошло 26 февраля – 1 марта в столице Мордовии Саранске.

Всего на старт вышли более 200 спортсменов из 35 регионов России.

Ко Дню защитника Отечества. В Белокурихе прошли соревнования по биатлону Новости 24.02.2021 17:06

Алтайский край на соревнования представляли Екатерина Копырина и Павел Волков из Алтайского училища олимпийского резерва, Валерия Дмитриева (Алтайский район), Леонид Кульгускин (Бийский район).

И алтайские спортсмены показали достойный результат. В эстафетной гонке они опередили 28 команд и завоевали почетное 1 место. А Павел Волков занял почетное 6 место из 109 участников на суперспринте.

Напомним, воспитанник Барнаульской федерации биатлона Павел Волков пришел в спорт в 2015 году. Его первым тренером стал Сергей Ковалев.

Высокие результаты алтайских биатлонистов – показатель работы не только тренеров училища олимпийского резерва. Активное участие в подготовке Павла принимали и тренеры Барнаульской федерации биатлона и ветераны Алтайского биатлона.

Этот вид спорта всегда активно поддерживают партнеры и спонсоры. «Газпром газораспределение Барнаул» помогло купить пневматические винтовки. «Барнаульский пивоваренный завод» оказал информационную поддержку и помогает с проведением соревнований по биатлону.

А благодаря председателю Союза ветеранов биатлона Алтая Сергею Локтеву, федерация приобретает малокалиберные винтовки, расходный материал, ездит на соревнования. Ведущие спортсмены получают материальную помощь.