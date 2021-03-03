Бийские трамваи второй день подряд не выходят на линию из-за заваленных снегом путей

Уже второй день бийчане не могут воспользоваться трамваями. Со 2 марта рельсовый транспорт просто не выезжает из депо, потому что пути завалены снегом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

«К сожалению, сегодня сотрудники МУП Бийска «Бийскгортранс» несмотря на активную работу не смогли запустить трамвайное движение. Усилия дорожной техники и людей из-за тяжелого мокрого снега и его объемов на путях не дали необходимого результата. Работы будут продолжаться», – заявили в городской мэрии.

Утром 3 марта трамваи по Бийску все еще не ходят. Поэтому власти просят жителей города не рассчитывать на электротраспорт и ехать на автобусах. Их в среду будет более 150 по городу.

Напомним, что проблемы со снежными завалами в Бийске – частое явление. Так, 15 февраля бийская прокуратура вынесла представления главе города Александру Студеникину и руководителям подрядных организаций за плохое состояние дорог.

Кроме того, из-за нечищенных трасс 5 февраля взбунтовались и водители бийских автобусов. Они встали на конечной остановке «Кристалл» и не выезжали по маршрутам. Пассажироперевозчики жаловались, что дороги похожи на стиральную доску, а транспорт застревает в снегу даже на конечной остановке.