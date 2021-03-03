Алтайский сенатор Белоусов рассказал о новом порядке предоставления техусловий для проектирования

В России разработали законопроект, который сделает порядок предоставления технических условий, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования, проще и понятнее. На заседании в Совета Федерации документ представил сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Оптимизация этих правил поможет улучшить инвестиционный климат в сфере градостроительства. Главное, что в нем будет прописано, – исключение необходимости получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло-, газо- и водоснабжения (и водоотведения) как самостоятельного документа.

«Дело в том, что содержащаяся в ТУ информация о максимальной нагрузке в возможных точках подключения и сроках подключения предоставляется в градостроительном плане земельного участка», – сообщает сенатор.

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Сергей Белоусов также уточнил, что предварительные технические условия зачастую не содержат всей необходимой для разработки проектной документации информации, сведения носят справочный характер и, как правило, являются неточными.

Приводимая в них информация о возможной точке и стоимости подключения предоставляется без предварительного проведения инженерно-геодезических изысканий, в то время как рельеф местности может существенно повлиять на выбор точки подключения. Это напрямую скажется на протяженности строящихся сетей и, следовательно, стоимости подключения.

Также в законе изменят список тех, кто может обратиться с заявлением о заключении договора о подключении объектов к сетям, а также сократят сроки выдачи градостроительного плана земельного участка.

Сенатор выразил уверенность в том, что принятие законопроекта позволит урегулировать спорные вопросы связанные с технологическим присоединением объектов, сократить сроки проектирования и строительства и в целом положительно скажется на комплексном развитии территорий.