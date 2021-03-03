Алтайский край остался в «красной зоне» рейтинга свободы интернета в 2020 году

Алтайский край не смог выйти из «красной зоны» рейтинга свободы интернета в прошлом году. В регионе зафиксировано девять случаев административного давления и 24 эпизода интернет-цензуры. Об этом сообщает исследование, подготовленное проектом «Сетевые Свободы».

Алтайский край занял 68 место среди регионов России по качеству жизни Новости 15.02.2021 14:46

Алтайский край не покидает «красную зону» с 2015 года. Сюда специалисты относят регионы, где отмечено более 30 случаев вмешательства в свободу интернета со стороны прокуратуры, Роскомнадзора и других госорганов. Также есть «зеленая» зона, где выявлено от одного до трех случаев вмешательства, «желтая» зона (от четырех до девяти случаев) и «коричневая» зона (от 10 до 29 инцидентов).

Что касается соседней Республики Алтай, то здесь зафиксировали три случая административного давления, 125 – интернет цензуры, один акт насилия и один гражданский иск. В этом году республика вошла в «красную зону» рейтинга.

Всего в России 58 регионов, где оказывается серьезное давление на интернет. В 2019 году этих регионов было 43. Кроме Республики Алтай, ситуация ухудшилась в Дагестане, Коми, Марий Эл, Якутии, Татарстане, Удмуртии, Хакасии, Забайкальском, Пермском, Хабаровском краях, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Оренбургской, Еврейской автономной областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Между тем, количество регионов в «зеленой зоне» сокращается. Сейчас там числится всего два субъекта РФ – Тува и Чукотский автономный округ. В «желтой» зоне осталось всего десять регионов (из них ни одного сибирского), а в «коричневой» – 17, в том числе Красноярский край. В исследовании отмечено, что в 2017 году в «желтой» и «зеленой» зонах оставалась половина страны, теперь же ситуация сильно изменилась в худшую сторону.

Всего в 2020 году в России выявили 275,5 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. В 21 регионе были случае применения насилия. Этот показатель продолжает расти.