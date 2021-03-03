Барнаульский «Модест» в ковидный год увеличил объем продаж и вышел на новые рынки

В 2020 году предприятие АО «Модест» увеличило объем продаж продукции на 2,8% по сравнению с 2019 годом. Об этом депутат АКЗС Альберт Лунев рассказал во время интернет-конференции на сайте парламента.

«Количество торговых точек, где представлена продукция предприятия, возросло с 1042 магазинов в 2019 году до 1974 магазинов в 2020 году. Начаты поставки продукции АО «Модест» в магазины Красноярска», – добавил Лунев.

Напомним, в 2020 году у предприятия «Модест» появился новый собственник. Им стал предприниматель Гарри Шония. Как говорит Лунев, перед ним поставили два условия: сохранить профиль предприятия и число работников (не менее 73 человек) в течение года с момента заключения сделки.

По словам Шонии, в 2020 году на производственной площадке «Модеста» отремонтировали инженерные коммуникации, системы отопления, помещения лаборатории завода, установили дополнительные емкости для хранения молока, закупили современное лабораторное оборудование, провели работы по обеспечению пожарной безопасности.

Также на всех этапах производства организован постоянный контроль продукции. Кроме того, специалисты проводят экспертизу документов, органолептическую оценку, физико-химические и микробиологические лабораторные испытания. Контроль качества продукции осуществляют в установленном государственными органами порядке.

В феврале 2020 года совладелец Барнаульского молочного комбината (БМК) Гарри Шония приобрел 100% долей акций «Модеста» (крупный алтайский производитель молочной продукции для детей), который находился во владении краевых властей. Депутаты АКЗС тогда опасались за судьбу предприятия, большинство считали идею приватизации компании нецелесообразной. Однако отметили: если новый собственник даст гарантии, что он продолжит выпускать продукцию для детей, сохранит рабочие места и не изменит профиль предприятия, то вопросы снимутся.