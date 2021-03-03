Барнаульский комбинат обещает тщательнее проверять продукты после инцидента с червем в школьной еде

Комбинат школьного питания «Глобус» провел внеплановую проверку школьной столовой, в которой ребенок обнаружил червя в компоте, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

«Довольные, сытые дети». Премьеру Мишустину показали столовую в барнаульской школе и угостили обедом Новости 02.03.2021 15:49

1 марта в группе «Черное и Белое Барнаул» во «ВКонтакте» подписчица опубликовала фотографии обеда в барнаульской гимназии № 123. На одной из них было видно, что в компоте плавает червь, на тарелке гнилая морковка, а на вилке – кусок полиэтилена, вероятно, из блюда. Снимки разлетелись по сети, привлекли внимание барнаульцев и администрации города.

После чего руководство гимназии незамедлительно направило претензии в комбинат «Глобус», которые поставляют продукты, побеседовало с работниками столовой, пригласили в гимназию родителей.

В беседе с «Банкфаксом» гендиректор «Глобуса» Евгений Скурлатов сказал, не планирует отпираться от случившегося. И попросил прощения у родителей и школьников от лица коллектива за такую оплошность.

Он отправил в гимназию для служебной проверки исполнительного директора комбината. Заведующей столовой объявили замечание, а повар получил выговор с лишением премии. Однако увольнять сотрудников не будут, добавил Скурлатов. Ведь на предприятия и без того некомплект по работникам, так как профессия повара стала непристижной.

«Всякое бывает, человеческий фактор присутствует. Ну, пришли бы да сказали, вот, мол, плавает. Вы или я в детстве будто не встречали червя в еде? Ну, выкинул его из чашки да и все. Он же фруктовый, безвредный. Да, конечно, это не хорошо, порцию необходимо было бы поменять. Но говорить о том, что еда была некачественной и чуть ли не отравленной –наверное, это неправильно», – сказал Скурлатов.

«Глобус» обещает усилить контроль за качеством поставляемых продуктов. Партию сухофруктов, которую использовали в приготовлении компота, направили на экспертизу для проверки на соответствие качеству.

Также 2 марта прошла встреча родителей и представителей администрации комбината, на которой обсудили вопросы улучшения качества питания и обслуживания в столовой. И пришли к выводу, что родители должны ежедневно следить за качеством питания. В мэрии заверили, что вопрос остается на постоянном контроле в городском комитете по образованию.