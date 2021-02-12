Безопасная дистанция: большинство розничных операций клиенты Россельхозбанка проводят онлайн

К январю 2021 года Россельхозбанк увеличил количество активно использующих онлайн-сервисы клиентов на 67% год к году. Россияне стали чаще пользоваться цифровыми банковскими услугами во многом из-за коронавирусных ограничений. В дальнейшем число банковских операций в дистанционных каналах Россельхозбанка будет расти эволюционно – за счет популярности привычных сервисов и новых продуктов.

Клиенты Россельхозбанка заметно нарастили пользование розничными цифровыми сервисами и продуктами банка в 2020 году, а с этого года большую часть операций они провели дистанционно – через свои смартфоны, планшеты или ноутбуки.

«По итогам 2020 года число розничных операций в Мобильном банке и Интернет-банке РСХБ увеличилось в 2 раза. Доля операций, совершаемых онлайн, к январю 2021 года достигла 51%, что почти на 15 п.п. больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Таким образом, более половины всех операций наши клиенты совершают в дистанционных каналах», – сообщила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Самый востребованный канал

Наиболее популярным дистанционным каналом у розничных клиентов стал Мобильный банк РСХБ – его используют 87% пользователей, из них – 80,5% используют его на устройствах c Android, остальные 19,5% – iOS.

Общее число пользователей Мобильного банка и Интернет-банка к январю 2021 года увеличилось на 67% по сравнению с началом прошлого года. При этом количество активных пользователей, совершивших не менее одной операции в месяц, возросло на 83%. Ежемесячный прирост составил 5%. Наибольший рост наблюдался в октябре 2020 года – по сравнению с предыдущим месяцем количество пользователей увеличилось на 9%.

Такая динамика объясняется завершением модернизации дистанционных каналов Россельхозбанка. К октябрю РСХБ значительно упростил и систематизировал ряд процессов в Мобильном банке и Интернет-банке. В результате стало проще и удобнее оплачивать мобильную связь, выбрать интересующий продукт, появились привилегии для зарплатных клиентов, а также возможность открытия счетов и покупки/продажи драгоценных металлов.

Самые востребованные цифровые услуги

Платежи и переводы с точки зрения популярности растут наиболее динамично. В 2020 году объем операций данного вида вырос на 75%. По прогнозам Банка, в 2021 году рост этого направления продолжится.

На втором месте по популярности – операции с депозитами и накопительными счетами. Количество данных операций увеличилось на 32%. При этом объем привлечённых средств клиентов с помощью этих сберегательных инструментов в цифровых каналах увеличился на 69%.

Тройку самых популярных операций в дистанционных каналах замыкает подача заявления на частичное и/или полное досрочное погашение кредитов, полученных в РСХБ. Более 90% поданных заявлений оформлено клиентами самостоятельно.

Впереди – эволюционный рост

Сложная эпидемиологическая ситуация ускорила цифровизацию всего банковского сектора: многие кредитные учреждения по-новому взглянули на свои дистанционные каналы и внедрили новые виды сервисов для удобных и безопасных платежей как для розничных, так и корпоративных клиентов, рассказала Юлия Деменюк.

Эти сервисы будут обеспечивать дальнейший рост пользования банковских услуг, в том числе в Россельхозбанке.

«По мере увеличения охвата клиентов Банка рост числа операций через современные цифровые каналы будет происходить за счет повышения удобства, доступности и расширения количества продуктов и новых сервисов», – прогнозирует Юлия Деменюк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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