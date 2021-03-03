«Дай Бог, чтобы все было хорошо». Как прошел визит премьера Мишустина в Алтайский край

Российский премьер-министр Михаил Мишустин приехал в Барнаул 2 марта. Немного с опозданием и всего на один день. Сам он посетил барнаульскую школу №53, Алтайский завод прецизионных изделий и провел персональную встречу с главой региона. Прибывшие с ним министры также приняли участие в нескольких мероприятиях. Что показали второму по старшинству чиновнику страны и что даст Алтайскому краю (пока кажется, что совсем немного) его первый визит, об этом и не только в обзоре «Политсибру».

Важный гость

О визите Михаила Мишустина в Алтайский край стало известно 16 февраля. Однако вплоть до 2 марта власти не раскрывали деталей приезда московского гостя в Барнаул.

Лишь СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Мишустин посетит школу №53 и Алтайский завод прецизионных изделий. И оказались правы.

Михаил Мишустин Фото: Олег Укладов

Образование

Премьер-министру Михаилу Мишустину показали барнаульскую школу. Фоторепортаж Новости 02.03.2021 18:19

Сначала глава кабмина поехал в школу. Там, на радость СМИ (будет о чем написать) Михаил Мишустин поел гречки с котлетой вместе с губернатором края и директором учреждения – их усадили за центральный стол, окруженный столами с детьми в форме с белыми рубашками. Школьная еда министру понравилась. Так он проверил, как исполняется указ президента о горячем питании в школах, и действительно ли младшеклассников кормят бесплатно.

Действительно, доложили премьер-министру со всех стороны (и власти, и директор школы, и родители). Виктор Томенко рассказал, что горячие обеды получают все школьники края (более 271 тысячи человек). И все 120 тысяч учащихся 1-4 классов.

Кроме того, Томенко рассказал премьеру о строительстве школ в крае. За три года возвели девять учебных учреждений почти на 10 тысяч мест. Однако этого все равно мало, чтобы отказаться от второй смены. Губернатор попросил Мишустина о поддержке концессионного оглашения с Внешэкономбанком РФ для строительства двух новых школ на 1100 и 500 мест в Барнауле (на улице Попова, 130, и на Взлетной, 56).

Председатель правительства РФ просьбу одобрил: министерства просвещения и финансов оформят все документы, когда премьер вернется в Москву.

«Дай Бог, чтобы все было хорошо», – сказал премьер.

Пожалуй, на этом все большие просьбы закончились. Сами педагоги обращались к Михаилу Мишустину с более скромными «заявками», а то и вообще с вопросами. Учительнице Юлии Скорых из села Большая Тихая Солонешенского района премьер пообещал долгожданное проведение интернета в ее школу. А всем остальным педагогам – продление программы «Земский учитель» и создание центра повышения квалификации педагогов, в основном сельских.

Визит Михаила Мишустина в Барнаул. 2 марта 2021 года. Фото: Олег Укладов

Промышленность

Из школы Мишустин отправился на Алтайский завод прецизионных изделий. Там он провел совещание с Союзом промышленников. Руководители предприятий рассказывали ему о том, как они высоко ценят меры поддержки со стороны правительства и каких успехов им удается добиться.

О проблемах говорили, скорее, вскользь. Давали понять, что нуждаются в дополнительной помощи со стороны казны. Но, вопреки ожиданиям, премьеру не стали рассказывать о проблемах в отрасли и не завалили просьбами о новых субсидиях или другой поддержке. Во всяком случае в те 30 минут, которые позволили слушать журналистам. Затем обсуждение продолжилось в закрытом от прессы формате.

Разве что гендиректор Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова попросила премьера сохранить для аграриев субсидии на покупку техники. Мишустин заверил, что выполнит эту просьбу. Правительство намерено сохранить и еще одну программу – продолжить финансовую поддержку отечественных производителей по постановлению № 496.

А руководитель Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман самокритично и неожиданно заявил, что у края и страны большой промышленный потенциал. Но:

«Надо наконец очнуться. 30 лет не понятно чем занимаемся, пора наконец начать работать».

Впрочем премьер оценил ситуацию в регионе довольно комплиментарно.

«Уверен, что у Алтайского края хороший потенциал, несмотря на моменты, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось сохранить объем промышленного производства на уровне прошлого года, а уже в январе нарастить», – заявил чиновник.

Михаил Мишустин на АЗПИ Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Встреча с губернатором

Завершающим этапом визита (во всяком случае о каких-то других мероприятиях больше не сообщалось) стала встреча Мишустина и Томенко. Обсуждали участие Алтайского края в программе опережающего экономического развития, куда регион входит наряду с девятью другими небогатыми регионами страны. Губернатор рассказал премьеру, что власти делают в рамках программы и выделенных на нее денег (всего край получит 5 млрд рублей до 2024 года). Поблагодарил за все эти меры.

«Такое внимание к проблемам и социальной сферы, и экономики края для нас очень важно», – поблагодарил высокого гостя Томенко.

И попросил продлить программу еще на пять лет. Но Мишустин призвал главу региона не торопиться, дождаться исполнения уже запланированного. А там будет видно.

Удалось ли главе региона договориться еще на какую федеральную помощь региону (например, на деньги для укрепления берега озера в Яровом), пока не известно.

Михаил Мишустин и Виктор Томенко Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

А что делали министры?

С Мишустиным в регион прибыли пять министров: Антон Силуанов (минфин), Сергей Кравцов (минпросвещения), Денис Мантуров (минпром), Максим Решетников (минэкономразвития), Антон Котяков (минтруда и соцзащиты). Они также принимали участие в премьерских мероприятиях и выезжали на отдельные встречи.

Котяков пообщался с губернатором и посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» (осмотрел объект, обсудил с алтайскими чиновниками и депутатами занятость и реализацию нацпроектов).

Мантуров побывал на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий, который возглавляет молодой депутат краевого парламента Артем Шамков.

Решетников взволновал и порадовал своим присутствием сразу два новоалтайских предприятия – маслосырзавод и «Зиас Машинери». А на площадке центра «Мой бизнес» пообщался с алтайскими предпринимателями.

А вот чем занимался главный финансовый распорядитель правительства Антон Силуанов, узнать было бы крайне интересно. Но о его встречах в пресс-службе правительства не сообщали.

В целом визит правительственной делегации прошел без происшествий и негативных моментов. Никто премьеру в ноги не падал, никаких особо острых проблем перед ним не поднимал.

В этот же день премьер-министр отправился в Республику Алтай. Там 3 марта он встретит свой 55 день рождения, а затем поедет в Туву и Новосибирскую область. До Алтайского края Михаил Мишустин посетил несколько других неблагополучных регионов России – Калмыкию, Карелию, Адыгею и Псковскую область.