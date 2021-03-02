О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Более тысячи жителей Алтайского края уже проголосовали за участников проекта «Региональный ПолитСтартап»

Новости
0

Жители Алтайского края активно подключились к голосованию за политиков в рамках проекта партии «Единая Россия» под названием «Региональный ПолитСтартап». Только за первые сутки было отдано уже более 1000 голосов, сообщили в пресс-службе партии.

Одновременно с началом голосования продолжается и регистрация участников. Сейчас их уже более 60. Каждый из них рассказывает о своих личных и общественно-политических достижениях, реализованных проектах, присутствии в СМИ и соцсетях. А также представляет свои проекты для оценки экспертного совета.

«Мы не стали ограничивать инициативы участников жесткими рамками. Молодые люди пишут свои предложения по организации досуга и комфортного быта для сельского населения, развитию детей и малого бизнеса, созданию качественного и экономичного освещения улиц, и даже возведению мемориальной стелы «Теркин – родом из Прыганки» в Крутихинском районе», – уточнили в партии.

Молодежь

Молодые и активные жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Новости

Главное, говорят в ЕР, хотеть что-то изменить, попробовать себя в общественно-политической сфере. А всему остальному партия научит.

Учить будут 30 финалистов, которых определят по результатам народного голосования и экспертной оценки.

Все они смогут пройти обучение в региональной партийной школе. Затем эксперты выберут 10 лучших из лучших и назначат им наставников для участия в предварительном голосовании «Единой России». Именно через процедуру праймериз партия определит, кто пойдет от нее на выборы в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание в сентябре 2021 года. Остальные финалисты войдут в кадровый резерв партии. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000