Более тысячи жителей Алтайского края уже проголосовали за участников проекта «Региональный ПолитСтартап»

Жители Алтайского края активно подключились к голосованию за политиков в рамках проекта партии «Единая Россия» под названием «Региональный ПолитСтартап». Только за первые сутки было отдано уже более 1000 голосов, сообщили в пресс-службе партии.

Одновременно с началом голосования продолжается и регистрация участников. Сейчас их уже более 60. Каждый из них рассказывает о своих личных и общественно-политических достижениях, реализованных проектах, присутствии в СМИ и соцсетях. А также представляет свои проекты для оценки экспертного совета.

«Мы не стали ограничивать инициативы участников жесткими рамками. Молодые люди пишут свои предложения по организации досуга и комфортного быта для сельского населения, развитию детей и малого бизнеса, созданию качественного и экономичного освещения улиц, и даже возведению мемориальной стелы «Теркин – родом из Прыганки» в Крутихинском районе», – уточнили в партии.

Молодые и активные жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Региональный ПолитСтартап» Новости 10.02.2021 16:45

Главное, говорят в ЕР, хотеть что-то изменить, попробовать себя в общественно-политической сфере. А всему остальному партия научит.

Учить будут 30 финалистов, которых определят по результатам народного голосования и экспертной оценки.

Все они смогут пройти обучение в региональной партийной школе. Затем эксперты выберут 10 лучших из лучших и назначат им наставников для участия в предварительном голосовании «Единой России». Именно через процедуру праймериз партия определит, кто пойдет от нее на выборы в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание в сентябре 2021 года. Остальные финалисты войдут в кадровый резерв партии.