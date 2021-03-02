Российский премьер Мишустин поддержал просьбу губернатора о строительстве двух новых школ в Барнауле

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил просьбу губернатора Алтайского края Виктора Томенко поддержать концессионное соглашение с Внешэкономбанком РФ по строительству двух новых школ в Барнауле. Об этом глава правительства заявил во время посещения школы №53 во вторник, 2 марта.

«Мы всегда поддерживаем государственно-частное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения и соответствующих инстанций. Скажу вам откровенно, что мы смотрели материалы, когда (к приезду) сюда готовились (...). Минпросвещения и минфин, соответственно, по приезду оформят все необходимые документы», – заявил Михаил Мишустин.

Проект будет реализован с привлечением субсидии из федерального бюджета.

О потребности края в новых школах Мишустину рассказал Виктор Томенко. Он отметил, что сейчас в крае строится восемь школ на 3200 мест, однако этого все равно не хватает. Томенко попросил премьера вместе с министерством просвещения и ВЭБом рассмотреть возможность строительства еще двух школ: на 1100 и 550 мест.

«А всего нам требуется еще более 10 школ, то есть 7000 тысяч учебных мест в Барнауле создать, чтобы уйти от второй смены», – отметил Томенко.

Новые школы должны появятся по улице Попова, 130 (на 1100 мест) и ул.Взлетная,56 (550 мест). Власти уже подготовили проектно-сметная документация.

«Дай Бог, чтобы все было хорошо», – сказал премьер.

Напомним, глава российского правительства прилетел в Барнаул с рабочим визитом 2 марта 2021 года. Он посетил школу № 53, Алтайский завод прецизионных изделий и пообщался с главой региона.