Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил просьбу губернатора Алтайского края Виктора Томенко поддержать концессионное соглашение с Внешэкономбанком РФ по строительству двух новых школ в Барнауле. Об этом глава правительства заявил во время посещения школы №53 во вторник, 2 марта.
«Мы всегда поддерживаем государственно-частное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения и соответствующих инстанций. Скажу вам откровенно, что мы смотрели материалы, когда (к приезду) сюда готовились (...). Минпросвещения и минфин, соответственно, по приезду оформят все необходимые документы», – заявил Михаил Мишустин.
Проект будет реализован с привлечением субсидии из федерального бюджета.
О потребности края в новых школах Мишустину рассказал Виктор Томенко. Он отметил, что сейчас в крае строится восемь школ на 3200 мест, однако этого все равно не хватает. Томенко попросил премьера вместе с министерством просвещения и ВЭБом рассмотреть возможность строительства еще двух школ: на 1100 и 550 мест.
«А всего нам требуется еще более 10 школ, то есть 7000 тысяч учебных мест в Барнауле создать, чтобы уйти от второй смены», – отметил Томенко.
Новые школы должны появятся по улице Попова, 130 (на 1100 мест) и ул.Взлетная,56 (550 мест). Власти уже подготовили проектно-сметная документация.
«Дай Бог, чтобы все было хорошо», – сказал премьер.
Напомним, глава российского правительства прилетел в Барнаул с рабочим визитом 2 марта 2021 года. Он посетил школу № 53, Алтайский завод прецизионных изделий и пообщался с главой региона.
Чиновнику обед понравился
сегодня нет проблем со школами, знаете это эгоизм родителей зашкаливает "хочу" именно рядом с домом или в эту и не в какую другую. Проблема в другом пустые школы на переферии в деревнях где учеников в советское время было по 300человек теперь 30,школы закрываются. Вопрос почему? молодежь эмигрировала, благодаря политике государства в город и там плодится размножается, зачастую ненаходя себе и там применения.
По слухам много лет назад приезжал премъер медведев со своим помошником дворковичем, времена были тяжелые, а предприятия уже приватизированные. хотели они "помочь" АВЗ в новоалтайске обеспечив заказами в обмен на акции завода в дар, но не сошлись в цене с руководством (царство ему небесное может это и стало его бедой)
О чем это говорит, уважаемые будете в ближайшем будущем платить за образование, а за то которое есть будете получать такие же знания как и медицинскую помощь. кстати минздрав тоже поддерживает частно-государственное сотрудничество и выделило на покупку дорогостоящего оборудоваия(томографов) 1,5млрд. там то знают как использовать их по назначению а в муницип больницах и клиниках они никчему