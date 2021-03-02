О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Российский премьер Мишустин поддержал просьбу губернатора о строительстве двух новых школ в Барнауле

Новости
4

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил просьбу губернатора Алтайского края Виктора Томенко поддержать концессионное соглашение с Внешэкономбанком РФ по строительству двух новых школ в Барнауле. Об этом глава правительства заявил во время посещения школы №53 во вторник, 2 марта.

«Мы всегда поддерживаем государственно-частное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения и соответствующих инстанций. Скажу вам откровенно, что мы смотрели материалы, когда (к приезду) сюда готовились (...). Минпросвещения и минфин, соответственно, по приезду оформят все необходимые документы», – заявил Михаил Мишустин.

Проект будет реализован с привлечением субсидии из федерального бюджета.

О потребности края в новых школах Мишустину рассказал Виктор Томенко. Он отметил, что сейчас в крае строится восемь школ на 3200 мест, однако этого все равно не хватает. Томенко попросил премьера вместе с министерством просвещения и ВЭБом рассмотреть возможность строительства еще двух школ: на 1100 и 550 мест. 

«А всего нам требуется еще более 10 школ, то есть 7000 тысяч учебных мест в Барнауле создать, чтобы уйти от второй смены», – отметил Томенко.

Новые школы должны появятся по улице Попова, 130 (на 1100 мест) и ул.Взлетная,56 (550 мест). Власти уже подготовили проектно-сметная документация.

«Дай Бог, чтобы все было хорошо», – сказал премьер.

Напомним, глава российского правительства прилетел в Барнаул с рабочим визитом 2 марта 2021 года. Он посетил школу № 53, Алтайский завод прецизионных изделий и пообщался с главой региона. 

Михаил Мишустин в барнаульской школе № 53

«Довольные, сытые дети». Премьеру Мишустину показали столовую в барнаульской школе и угостили обедом

Новости

Чиновнику обед понравился

1862

Автор: Антон Дегтярев

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (4)

1000

нас туда не зовут

О чем это говорит, уважаемые будете в ближайшем будущем платить за образование, а за то которое есть будете получать такие же знания как и медицинскую помощь. кстати минздрав тоже поддерживает частно-государственное сотрудничество и выделило на покупку дорогостоящего оборудоваия(томографов) 1,5млрд. там то знают как использовать их по назначению а в муницип больницах и клиниках они никчему

Ответить
нас туда не зовут

сегодня нет проблем со школами, знаете это эгоизм родителей зашкаливает "хочу" именно рядом с домом или в эту и не в какую другую. Проблема в другом пустые школы на переферии в деревнях где учеников в советское время было по 300человек теперь 30,школы закрываются. Вопрос почему? молодежь эмигрировала, благодаря политике государства в город и там плодится размножается, зачастую ненаходя себе и там применения.

Ответить
гость
нас туда не зовут , вы уверены, что нет проблем со школами? У Вас дети есть? Дело не в эгоизме родителей, а в отсутствии/переполненности школ. И да, школа должна быть в шаговой доступности. Застраиваете микрорайон - стройте детсад и школу, да и поликлинику до кучи. А то высотки растут как на дрожжах, а инфраструктура старая,коммуникации старые, дороги те же. Сносят пару-тройку частников и вот вам, пожалуйста, 16-25 этажей. Один синий, другой красный, можно еще зеленого добавить. Архитектурный облик города так и прётььь. Чем не красота красотная.
Ответить
нас туда не зовут

По слухам много лет назад приезжал премъер медведев со своим помошником дворковичем, времена были тяжелые, а предприятия уже приватизированные. хотели они "помочь" АВЗ в новоалтайске обеспечив заказами в обмен на акции завода в дар, но не сошлись в цене с руководством (царство ему небесное может это и стало его бедой)

Ответить