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Губернатор Томенко снялся в ролике о барнаульском этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в презентации второго этапа Кубка мира 2021 года по гребле на байдарках и каноэ. Глава региона снялся в ролике, посвященном турниру. Его записали на русском и английском языках. 

«Для нас большая честь принимать международные соревнования таког высокого уровня и встречать атлетов из разных стран и континентов. В течение нескольких лет мы готовились к этому событию, делали все возможное, чтобы спортсмены могли выдержать трудную борьбу и при этом чувствовали себя, как дома», – сказал Виктор Томенко.

Кроме губернатора, в съемках приняли участие председатель Алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков и мастер спорта России по гребле Владлен Ушаков. 

На видео жителям и гостям рассказываю, что гребной канал, созданный в 80-е годы, вырастил целую плеяду спортсменов-гребцов. 

Видео нужны, чтобы представить не только соревнования, но и Алтайский край как для российских, так и для иностранных туристов. Ожидается, что в Барнаул приедет 400 участников из 50 государств, а также болельщики. Объект готов в размещению всех участников и обеспечивающего персонала (а это около 800 человек), трибуны рассчитаны на 3000 зрителей. 

Напомним, соревнования пройдут с 20 по 23 мая в Барнауле. Это будет финальный  квалификационный турнир перед Олимпиадой в Токио 2021 года.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из видео-презентации второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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