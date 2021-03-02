Мишустин пообещал интернет алтайской школе и центр повышения квалификации для сельских учителей

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учительнице Юлии Скорых, которая работает в небольшой школе села Большая Тихая Солонешенского района, подключить их образовательное учреждение к интернету в 2021 году. Об этом председатель правительства рассказал на встрече с педагогами в барнаульской школе №53.

Глава кабмина в беседе с учительницей сказал, что видел по телевизору про нее сюжет, в котором рассказывали, что она приехала работать в село по программе «Земский учитель». И его заинтересовал вопрос – есть ли в ее школе интернет. На что педагог скромно ответила, что нет, сейчас всемирная паутина есть только в домах сельчан.

«К концу года всем школам мы обещали (интернет – прим.ред.). И я вам обещаю переговорить с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. И мы обязательно в ближайшее время сделаем так, чтобы в вашей школе был интернет», – сказал Мишустин.

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Он добавил, что сельские школы будут получать интернет со скоростью до 50 мегабайт в секунду. Где это пока технически невозможно, сделают спутниковую связь в 1 мегабит в секунду.

Учителей, которые пришли на встречу с премьер-министром, интересовал также вопрос о продолжении федеральных программ по оснащению школ современным IT-оборудованием. Ведь технологии быстро развиваются, а на учителях лежит ответственность по подготовке будущего поколения россиян, которые «должны быть достойными пользователями цифровой среды».

«Конечно, предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, технопарки и кванториумы современным оборудованием. Очень надеюсь, что все это и в вашем регионе не просто появится, а будет активно использоваться», – отметил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас в 15 регионах внедряют экспериментальный проект по оснащению школ «Цифровая платформа». Алтайский край – один из них. Кроме того, создают кванториумы и технопарки (до 2024 года таких откроют 224). Также есть проект «Точка роста» для сельских школ (по всей стране их будет 24,5 тысячи).

Также Михаил Мишустин заверил собравшихся в пролонгации программы «Земский учитель». Власти видят большой интерес к проекту.

«Более того, надеюсь, мы посмотрим, какими еще способами помочь обустраиваться тем учителям, которые приезжают в регионы после окончания педуниверситетов, работают, в том числе, в удаленных местах», – подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина также заявил, что в ближайшее время в Алтайском крае появится центр повышения квалификации, который будет работать в первую очередь с сельскими учителями. На эти цели выделят 11 млн рублей.

Напомним, Михаил Мишустин прилетел в столицу Алтайского края 2 марта. Он уже побывал в барнаульской школе №53 и на заводе АЗПИ.