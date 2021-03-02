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«Довольные, сытые дети». Премьеру Мишустину показали столовую в барнаульской школе и угостили обедом

Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего визита в Барнаул во вторник, 2 марта, посетил школу № 53. В столовой учебного учреждения чиновник пообщался с педагогами и учащимися, а также попробовал гречку  с котлетой.

Цель его визита – оценить, как реализуется указ президента о горячем школьном питании вообще и о бесплатном для младшеклассников в частности.

Вместе с губернатором Виктором Томенко, директором школы Юлией Галкиной и родителями он посидел за столом во время обеда и даже отведал школьной еды. Но сначала спросил у одного из школьников:

«Правда, вкусно? А ты гречку любишь? Помните, как в кино «Джентльмены удачи» воспитатель детского сада говорила, что ракеты улетают на Марс и до обеда не вернется, поэтому нужно подкрепиться».

А еще Михаил Мишустин вспомнил, что в его школьные годы гречка с котлетой были самыми вкусными.  

Директор школы рассказала, что у них существует родительский контроль столовой. Родители учащихся разных классов могут прийти в столовую и посмотреть, как организовано школьное питание, насколько ребятам вкусно. Присутствовавшие на «премьерском обеде» мамы и папы это охотно подтвердили.

«Самое главное, чтобы ребенок был доволен. Когда дочь приходит, я спрашиваю, вкусно ли было. Она говорит, что да. Какой еще контроль нужен? Довольные и сытые дети. Они не едят фаст-фуд, все блюда, приготовленные здесь, горячие», – сказал папа двух школьников Дмитрий.

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А еще одна мама добавила, что такая помощь – отличное подспорье для родителей. Ведь сейчас на 100 рублей купишь разве что суп и чай, а тут полноценный обед, да еще и бесплатно.

А Виктор Томенко рассказал премьеру, что горячие обеды получают все 271 тысяча школьников края. И все 120 тысяч учащихся 1-4 классов Алтайского края. В 2021 году на это будет потрачено 1,2 млрд рублей.

Обед по предложению Мишустина завершили громким «спасибо» поварам.

Затем делегация отправилась дальше. В том числе, чтобы обсудить программу «Земский учитель». Позднее премьер отправится на Алтайский завод прецизионных изделий. Там должна состояться встреча с членами Союза промышленников Алтая.

Михаил Мишустин в барнаульской школе № 53
Михаил Мишустин в барнаульской школе № 53Фото: Дмитрий Козерлыга/Катунь 24
Мишустин прилетел в Барнаул

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Дмитрий Козерлыга/Катунь 24

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

гость

хоть посмеялась. "папы охотно подтвердили".. еще б сегодня накормили холодным и невкусным обедом) у нас в классе из 30-ти детей питаются от силы 10. И вовсе не потому, что родители не хотят платить за питание. Проблема в том, что дети просто не едят - холодное и невкусное..

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Людмила

Смех сквозь слёзы!!! Противно на всё это смотреть!!! А ещё противнее,когда находятся мамы и папы,которые всему этому вранью поддакивают. Подленькие "жополизы"!!!

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