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Прокуратура и следователи проверят сообщения об избиении ребенка в барнаульском детдоме

Новости
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Алтайские силовые ведомства проверят, совершалось ли насилие над ребенком в одном из барнаульских центров помощи детям. Об этом сообщается на сайтах следкома и прокуратуры.

«Будет оценено соблюдение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В случае подтверждения нарушения прав мальчика будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.

Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой следователи изучат факты и проверят «действия должностных лиц ответственных за воспитание детей». 

Об избиениях воспитанника детдома порталу amic.ru сообщила сестра мальчика. По ее словам, ребенку, которому нет и 10 лет, в детдоме связывали руки скотчем и били головой о пол.

Пока сестра мальчика жила вместе с братом в детдоме, она заступалась за него, однако теперь девушка уехала учиться, и защитить ребенка от рукоприкладства больше некому. Якобы к избиению причастны даже сотрудники учреждения. В доказательство девушка предоставила фотографии, на которых видны травмы ребенка. 

В конце января мальчика увезли в психиатрическую больницу, где он пробыл до 26 февраля. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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