Алтайские единороссы выберут кандидатов в Госдуму и АКЗС через открытые праймериз

«Единая Россия» проведет в конце мая предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу и Алтайское краевое Заксобрание. Праймериз пройдут по открытой модели с участием жителей региона. Использование именно этой модели одобрил председатель ЕР Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба партии.

Такой вариант проведения процедуры предполагает участие всех желающих. Как в выдвижении кандидатуры, так и в голосовании.

Так, стать участником праймериз и бороться за возможность выдвижения от партии могут жители Алтайского края, не лишенные пассивного избирательного права. При этом не обязательно быть членом партии или официальным сторонником «Единой России». Можно быть и беспартийным (но не быть членом другой партии).

Что же касается голосования, то участвовать в выборе кандидатов также могут все жители региона старше 18 лет, без судимости и иностранных активов.

Праймериз пройдут в несколько этапов:

С середины марта по 29 апреля в отделениях партии будут принимать анкеты кандидатов.

В мае кандидаты будут вести свою предвыборную агитацию.

24-30 мая пройдет само голосование. Оно будет дистанционным через верификацию на портале Госуслуг (в селах, где плохой интернет пройдет очное голосование).

В июне партия окончательно утвердит итоги праймериз и назовет кандидатов, которые будут представлять ЕР на выборах.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил в предварительном голосовании, тот и пойдет на выборы», – пояснил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

О том же говорит и секретарь алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

«Как показывает опыт – жители края активно поддерживают партию в ее стремлении произвести отбор кандидатов максимально открыто и легитимно. По итогам предварительного голосования мы сформируем пул будущих кандидатов. В него войдут те, кого поддержат избиратели», – заверил Романенко.

Напомним, выборы состоятся 19 сентября. В Алтайском крае будут выбирать депутатов Госдумы от региона, а также депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.