Договор пожизненной ренты: какие особенности необходимо учесть при его составлении

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Одним из вариантов решения проблемы может стать договор ренты. Он позволяет одиноким владельцам жилья получить регулярную поддержку, передав права на него. При этом человек на всю жизнь сохраняет возможность проживать в своей квартире или доме.

Предлагают эту услугу частные и государственные организации, а также физические лица. Но, перед тем как решиться на сделку, нужно узнать, что такое договор пожизненной ренты и каковы особенности его оформления.

Пожизненная рента: что это такое и особенности соглашения

Договор пожизненной ренты – это соглашение, заключенное между владельцем недвижимости и плательщиком. По нему текущий собственник жилой недвижимости передает право собственности в обмен на периодические денежные выплаты.

Регулируется этот вид сделок статьями 596–600 ГК РФ. Чаще всего решаются на заключение такого соглашения пожилые люди, у которых отсутствуют наследники или при отказе родственников в помощи.

У пожизненной ренты есть следующие особенности:

минимальный размер ежемесячных выплат по договору равен прожиточному минимуму;

по умолчанию выплата денежных сумм происходит по окончании каждого месяца;

договор может быть заключен с условиями об иждивении, в этом случае новый собственник недвижимости будет обязан не только делать выплаты, но и ухаживать за ее текущим владельцем.

По закону плательщику по соглашению приходится нести дополнительные риски. Если полученный по соглашению объект недвижимости будет поврежден или случайно уничтожен, например из-за стихийного бедствия, он не сможет отказаться от выплат.

Правила оформления договора

Законодательство и в частности ст. 583–588 ГК РФ достаточно подробно описывает, как правильно оформить договор пожизненной ренты. При их нарушении могут возникнуть негативные последствия, вплоть до аннулирования сделки.

Основные правила оформления договора:

соглашение составляется в письменной форме на бумажном носителе и обязательно удостоверяется у нотариуса;

договор регистрировать в госорганах не требуется, но нужно зарегистрировать через Росреестр переход прав собственности на недвижимость и обременение на нее;

обеспечением выплаты ренты выступает залог передаваемого имущества.

Стоит учитывать, что договор может быть заключен не только на срок жизни текущего собственника, но и бессрочно. В последнем случае права наследуются.

Договор ренты должен быть составлен четко и с учетом интересов всех сторон. Участникам сделки рекомендуется перед подписанием соглашения обязательно проконсультироваться с профессиональными юристами. Это исключит возникновение спорных моментов в будущем и поможет защитить свои права и интересы.