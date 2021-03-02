Договор пожизненной ренты: какие особенности необходимо учесть при его составлении

Нередко одинокие люди сталкиваются с финансовыми трудностями. МФО предлагают помочь им, предоставив быстрый займ онлайн. Подобрать выгодные условия такой ссуды можно на специальной странице сервиса сравнения микрофинансовых услуг Creditura (https://creditura.ru/mikrozajmy/zaimy-online). Но способ подойдет только для решения редких и небольших проблем. Если же трудности с финансами возникают регулярно, придется искать другой выход.
Одним из вариантов решения проблемы может стать договор ренты. Он позволяет одиноким владельцам жилья получить регулярную поддержку, передав права на него. При этом человек на всю жизнь сохраняет возможность проживать в своей квартире или доме.
Предлагают эту услугу частные и государственные организации, а также физические лица. Но, перед тем как решиться на сделку, нужно узнать, что такое договор пожизненной ренты и каковы особенности его оформления.
Договор пожизненной ренты – это соглашение, заключенное между владельцем недвижимости и плательщиком. По нему текущий собственник жилой недвижимости передает право собственности в обмен на периодические денежные выплаты.
Регулируется этот вид сделок статьями 596–600 ГК РФ. Чаще всего решаются на заключение такого соглашения пожилые люди, у которых отсутствуют наследники или при отказе родственников в помощи.
У пожизненной ренты есть следующие особенности:
По закону плательщику по соглашению приходится нести дополнительные риски. Если полученный по соглашению объект недвижимости будет поврежден или случайно уничтожен, например из-за стихийного бедствия, он не сможет отказаться от выплат.
Законодательство и в частности ст. 583–588 ГК РФ достаточно подробно описывает, как правильно оформить договор пожизненной ренты. При их нарушении могут возникнуть негативные последствия, вплоть до аннулирования сделки.
Основные правила оформления договора:
Стоит учитывать, что договор может быть заключен не только на срок жизни текущего собственника, но и бессрочно. В последнем случае права наследуются.
Договор ренты должен быть составлен четко и с учетом интересов всех сторон. Участникам сделки рекомендуется перед подписанием соглашения обязательно проконсультироваться с профессиональными юристами. Это исключит возникновение спорных моментов в будущем и поможет защитить свои права и интересы.