Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Барнаул

Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в столицу Алтайского края во вторник, 2 марта, немного позже запланированного. Московского гостя встретили полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло и губернатор региона Виктор Томенко.

Премьер-министр России Мишустин прибыл в Алтайский край. Зачем и как надолго Аналитика 02.03.2021 9:59

По данным источников amic.ru, визит премьера немного задержался из-за проблем в московском аэропорту. Однако как сообщили «Политсибру» в пресс-службе правительства, никакой задержки не было.

Премьер-министра сейчас ждут в барнаульской школе № 53 и на Алтайском заводе прецизионных изделий, где Мишустин должен встретиться с членами краевого Союза промышленников.

В указанных учреждениях Мишустина уже ожидают и журналисты. Но непосредственно к премьеру допустят только фотокорреспондентов и операторов. Остальные будут наблюдать за мероприятиями с участием главы правительства с помощью видеотрансляции.

Напомним, что до визита в Алтайский край Мишустин посетил несколько других неблагополучных регионов – Калмыкию, Карелию, Адыгею и Псковскую область. После Алтайского края премьер-министр заглянет в Республику Алтай, где 3 марта встретит свой 55 день рождения. После этого глава правительства поедет в Туву и Новосибирскую область.