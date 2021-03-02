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Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Барнаул

Новости
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Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в столицу Алтайского края во вторник, 2 марта, немного позже запланированного. Московского гостя встретили полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло и губернатор региона Виктор Томенко.

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Мишустин прибыл в Алтайский край. Зачем и как надолго

Аналитика

По данным источников amic.ru, визит премьера немного задержался из-за проблем в московском аэропорту. Однако как сообщили «Политсибру» в пресс-службе правительства, никакой задержки не было. 

Премьер-министра сейчас ждут в барнаульской школе № 53 и на Алтайском заводе прецизионных изделий, где Мишустин должен встретиться с членами краевого Союза промышленников.

В указанных учреждениях Мишустина уже ожидают и журналисты. Но непосредственно к премьеру допустят только фотокорреспондентов и операторов. Остальные будут наблюдать за мероприятиями с участием главы правительства с помощью видеотрансляции.

Напомним, что до визита в Алтайский край Мишустин посетил несколько других неблагополучных регионов – Калмыкию, Карелию, Адыгею и Псковскую область. После Алтайского края премьер-министр заглянет в Республику Алтай, где 3 марта встретит свой 55 день рождения. После этого глава правительства поедет в Туву и Новосибирскую область.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Другой Беляков»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Михалыч,

5 (пять) самолётов я насчитал со вчерашнего вечера,

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сергей

а чё его привели в ментовскую школуа чё не в туб диспансер на сизова чтоб показать что у грудинина каровы лутьше живут чем у нас больные абшарпоные стены и пусть бы он там сьел бы там катлету с обчего стала

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