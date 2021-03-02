Стала известная причина смерти ребенка в алтайской больнице

Смерти годовалой Вари Голошубовой можно было избежать только если бы врачи вовремя выявили осложнения при постановке катетера. Именно от них девочка скончалась, заключил алтайский минздрав после проверки больницы Советского района. Об этом сообщает «Банкфакс».

Мать погибшего в алтайской больнице ребенка опровергла информацию о 13 ранах на теле малышки Новости 25.02.2021 10:59

Ранее в пресс-службе краевого минздрава заявляли, что заключительный акт будет готов только 10 марта. Однако, видимо, специалисты сделали все необходимые выводы раньше срока.

Представители министерства выявили, что врачи совершили несколько ошибок при оказании помощи ребенку. Но ни одна из них не привела к смерти. Девочка умерла от осложнений при введении подключичного катетера. Медики могли предотвратить гибель Вари Голошубовой, но лишь условно. Осложнение признали непредотвратимым, а смерть ребенка – условно предотвратимой.

В Советской ЦРБ хирурги осмотрели девочку, поставили ей диагноз и оказали медпомощь. Голошубову перевели в реанимацию для постоянного наблюдения, решив, что перевозить ее в ожоговый центр Барнаула не нужно. После этого врачи установили ребенку подключичный катетер. Как заключили эксперты, такой шаг бы обоснован, и медики согласовали его с главным специалистом камбустиологом.

Однако в ходе процедуры медперсонал ЦРБ не мог проследить за вводом катетера с помощью УЗИ. Из-за технических неполадок контролировать процесс рентгенологически у медиков возможности не было. Наступили осложнения, и врачам не удалось вовремя их диагностировать. Из-за того, что Варе Голошубовой не оказали своевременную медпомощь, она умерла.

У девочки выявили 38 повреждений в левом легком. Виноваты ли в этом врачи, пока не сообщается.Кроме того, эксперты выявили несколько нарушений в больнице. Так, родители не дали согласие на проведение девочки операции. Главврачу Советской ЦРБ выдали предписание по всем нарушениям.

Напомним, в начале января 2021 года годовалая Варя Голошубова попала в Советскую ЦРБ с ожогом, который девочка получила после того, как пролила на себя стакан с кипятком. Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).