Clubhouse для фермеров: Россельхозбанк начинает давать видеоуроки агробизнеса

Аграрии смогут дистанционно осваивать все тонкости ведения сельского хозяйства с помощью видеоуроков. Весной Россельхозбанк полномасштабно запускает сервис «АгроЛайф» на платформе Свое Фермерство – первый профессиональный канал для предпринимателей, на котором будут проводиться онлайн-трансляции по аграрной тематике.

«Планируется создать своеобразный сельскохозяйственный Clubhouse: заходите, подключайтесь и слушайте то, что интересно по любому аграрному направлению в формате 24/7. Здесь любой фермер сможет стать участником образовательного вебинара, посмотреть интересующие его обзоры техники, оборудования или других сельхозтоваров, принять участие онлайн-экскурсии на производстве, или стать свидетелем лабораторных испытаний современных биопрепаратов», – рассказала заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

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Пилотный выпуск на канале прошел 19 февраля 2021 года – пользователям площадки Свое Фермерство были даны рекомендации ученых-растениеводов по выбору семян. Полномасштабный запуск «АгроЛайф» состоится весной текущего года. В первых выпусках примут участие научно-исследовательские институты АПК, а также крупнейшие производители сельхозтехники и оборудования.

Планируется, что ведущие эксперты научно-исследовательских институтов проведут серию вебинаров, на которых расскажут о передовых достижениях отечественной селекции и особенностях органической защиты урожая с помощью энтомофагов. Кроме того, запланирована онлайн трансляция экскурсии на основной производственной площадке крупнейшего производителя сельхозтехники «Ростсельмаш».

«Мы уверены, что запуск сервиса видеотрансляций «АгроЛайф» поможет фермерским хозяйствам расширить свои знания, ближе познакомиться с производителями и поставщиками сельхозпродукции, повысить эффективность своего бизнеса за счет изучения новых агротехнологий и агросервисов в удобном формате онлайн-трансляций и видео-записей. Создание площадки с видеоконтентом, предназначенным исключительно для аграриев, вызовет высокий уровень интереса с их стороны и станет своеобразным местом встреч. Сюда они будут возвращаться снова и снова за прямыми эфирами, видеообзорами от производителей, за отзывами от «коллег по цеху» и мнением экспертов в отрасли АПК», – ожидает Любовь Любаева.

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