«Дорога в будущее». СУЭК запустила студенческий конкурс

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) объявила межрегиональный студенческий конкурс, посвященный своему 20-летию. Его участник будут соревноваться в решении сложных производственных и управленческих вопросов.

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Конкурс называется «Дорога в будущее». Он пройдет в дистанционном формате, поэтому принять в нем участие смогут все желающие. Условий не много – нужно быть студентом (третьего и старше курса) или магистрантом профильного вуза.

Участие командное (от двух до четырех человек). Чтобы зарегистрироваться, нужно подать заявку на сайте roadtofuture.suek.ru с 1 по 9 марта 2021 года. Там же можно узнать и все подробности конкурса.

12 марта все команды получат кейс по одному из направлений: «Топливно-энергетический комплекс» или «Химическая промышленность».

Предложить свое решение в виде презентации можно до 1 апреля. А уже к 15 апреля эксперты СУЭК подведут итоги и назовут победителей. Лучшие из лучших получат дипломы и ценные призы.

Организаторам конкурса выступает Фонд «СУЭК – регионам» и АНО «Новые технологии развития», при участии АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим» и вузов.