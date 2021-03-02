Таскала за волосы и била в живот. Мачеха истязала двух юных падчериц в Алтайском крае

Алтайские следователи обвинили жительницу Советского района в истязании двух несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 34-летняя женщина с 2015 по 2020 год избивала дочерей своего сожителя. Первой девочке в 2015 году было 10 лет, а второй – восемь. С помощью ремня, доски, металлического ведра и ковшика жительница Советского района мучила девочек. По утрам мачеха вытаскивала падчериц из кровати за волосы, а среди ночи будила их ударом в живот. Также женщина не давала детям еды.

«Семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная – отец детей и его жена злоупотребляли спиртными напитками. Несмотря на это, должностные лица проявляли формальный подход к проверке условий проживания детей. Об издевательствах со стороны мачехи также достоверно было известно учителям, однако они ограничивались лишь профилактическими беседами с отцом девочки», – пояснили в следкоме.

Следователи уже вынесли представления тем, кто закрывал глаза на преступления и условия, в которых жили девочки.

Обвиняемая вину уже признала, мотивировав свои поступки ненавистью к падчерицам. Уголовное дело направлено в суд.

Женщину будут судить по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, находящихся в материальной и иной зависимости от виновного). По статье женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.