Губернатор Томенко обсудил с министром труда РФ Котяковым экономическое развитие Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко рассказал министру труда и социальной защиты России Антону Котякову об экономическом развитии Алтайского края. Беседа состоялась в региональном правительстве во вторник, 2 марта, в день визита в регион премьер-министра страны Михаила Мишустина и нескольких министров. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор заявил, что видит будущее края в таких отраслях, как машиностроение, сельское хозяйство и промышленность. Так он ответил на вопрос министра о том, как власти будут развивать регион. Томенко сделал акцент еще на нескольких новостях.

«Будет неправильным, если мы не продолжим использовать наши настоящие преимущества. Это сельское хозяйства, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране», – отметил Виктор Томенко.

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Напомним, в 2020 году край вошел в число 10 регионов, для которых была сформирована программа индивидуального развития. В ней заложено 5 млрд рублей до 2024 года из федерального бюджета.

За пять лет участия в программе край должен реализовать около 90 инвестиционных проектов, создать более тысячи рабочих мест, из которых 550 в сфере образования, улучшить жилищные условия более трех тысяч семей.

Так, в 2021 году регион уже получил 1,3 млрд рублей на содержание и ремонт дороги «Барнаул – граница с Республикой Казахстан», доложил губернатор министру.

Кроме того, по программе индивидуального развития власти Алтайского края закупили и снегоуборочную технику. Сейчас она помогает бороться с обильными снегопадами, которые «засыпали» край в начале марта.

«У нас, в частности, по индивидуальной программе экономического развития предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 миллионов. На 300 миллионов техники в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает. Это хорошее подспорье», – подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, Антон Котяков прибыл в регион 2 марта и всего на один день. Он работает в составе правительственной делегации под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным telegram-канал «Барнаул.фм» в регион также приехали глава российского минпрома Денис Мантуров, глава минфина Антон Силуанов, глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов и министр экономического района Максим Решетников.