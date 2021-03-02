В феврале первая тройка рейтинга упоминаемости депутатов Госдумы от Алтайского края «Политсибру» практически не изменилась. В лидеры вернулся Александр Терентьев. Но в целом, депутаты стали гораздо более медийными, что, в принципе, логично, ведь до старта предвыборной гонки остается все меньше времени.
Больше всего упоминаний Даниила Бессарабова (у него снова первое место) в конце зимы связано с ситуацией в больнице Новоалтайска. У себя в соцсетях депутат привел пример жестокого обращения с пациентами этого медучреждения и попросил разобраться в ситуации региональный следственный комитет. Также депутата упоминали в связи с предстоящими думскими выборами. Бессарабова, называют одним из наиболее вероятных кандидатов от ЕР, впрочем, как и Александра Прокопьева, который в феврале сохранил за собой второе место.
Прокопьев возглавил экспертный совет по цифровым технологиям в спорте в ГД. Участники обсуждали внедрение кибер-спорта в российское образование.
«Интеграция киберспорта в образовательных учреждениях нацелена не только на развитие личностных качеств учащихся и студентов. Это возможность понять, как работает индустрия, и отличный шанс стать профессионалами в области компьютерного спорта», – цитировали Прокопьева многие краевые и федеральные СМИ.
Также депутат вручил подарки и благодарственные письма ребятам из спортклуба Заринска, которые во время пандемии помогли городской больнице. Они поднимали в палаты десятки тяжелых баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ.
Вернулся в тройку лидеров в феврале эсер Александр Терентьев. Он комментировал ребрендинг «Справедливой России», которая объединилась еще с двумя партиями, также депутат активно делился в СМИ предвыборными планами, рассказывал о том, кого эсеры видят своими кандидатами. А еще Терентьев объявил традиционный уже конкурс для школьников на стипендию.
Тройка лидеров февраля:
Полный медиарейтинг депутатов ГД от Алтайского края в феврале