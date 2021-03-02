Алтайские думцы наращивают медийность накануне выборов. Кто стал лидером в феврале?

В феврале первая тройка рейтинга упоминаемости депутатов Госдумы от Алтайского края «Политсибру» практически не изменилась. В лидеры вернулся Александр Терентьев. Но в целом, депутаты стали гораздо более медийными, что, в принципе, логично, ведь до старта предвыборной гонки остается все меньше времени.

Больше всего упоминаний Даниила Бессарабова (у него снова первое место) в конце зимы связано с ситуацией в больнице Новоалтайска. У себя в соцсетях депутат привел пример жестокого обращения с пациентами этого медучреждения и попросил разобраться в ситуации региональный следственный комитет. Также депутата упоминали в связи с предстоящими думскими выборами. Бессарабова, называют одним из наиболее вероятных кандидатов от ЕР, впрочем, как и Александра Прокопьева, который в феврале сохранил за собой второе место.

Прокопьев возглавил экспертный совет по цифровым технологиям в спорте в ГД. Участники обсуждали внедрение кибер-спорта в российское образование.

«Интеграция киберспорта в образовательных учреждениях нацелена не только на развитие личностных качеств учащихся и студентов. Это возможность понять, как работает индустрия, и отличный шанс стать профессионалами в области компьютерного спорта», – цитировали Прокопьева многие краевые и федеральные СМИ.

Также депутат вручил подарки и благодарственные письма ребятам из спортклуба Заринска, которые во время пандемии помогли городской больнице. Они поднимали в палаты десятки тяжелых баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ.

Вернулся в тройку лидеров в феврале эсер Александр Терентьев. Он комментировал ребрендинг «Справедливой России», которая объединилась еще с двумя партиями, также депутат активно делился в СМИ предвыборными планами, рассказывал о том, кого эсеры видят своими кандидатами. А еще Терентьев объявил традиционный уже конкурс для школьников на стипендию.

Тройка лидеров февраля:

Рейтинг депутатов Госдумы в феврале 2021 года Иллюстрация: «Политсибру»

Полный медиарейтинг депутатов ГД от Алтайского края в феврале

Рейтинг депутатов Госдумы в феврале 2021 года Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых электронных СМИ: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Банкфакс», «Атмосфера», «Алтапресс», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь», на сайтах газет «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», а также на официальных сайтах администрации края и администрации Барнаула. Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google. За 100% берется общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.