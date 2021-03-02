Еще 12 коронавирусных смертей зафиксировано в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 12 больных коронавирусом, в том числе девять именно от COVID-19. В этот же день ковид обнаружили еще у 131 человека, а выздоровело 123 пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Вакцина доказала эффективность». Глава алтайской ЛДПР призвал жителей региона привиться от ковида Новости 01.03.2021 13:55 Он уверен, что российская вакцина – это лучший способ защититься от вируса 161

Всего с начала пандемии в крае заболело около 43,8 тысяч человек, выздоровело 39,1 тысяча заразившихся. Не справилось с болезнью и скончались 2,3 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи именно от ковида, а остальные по другим причинам.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится почти 1,5 тысячи человек с ковидом и 465 пациентов с пневмонией.

Тяжело болезнь протекает у 355 пациентов, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. Минздрав развернул в крае около 2,6 тысячи коек, из которых 645 остаются резервными.

На дому лечатся 13 бессимптомных больных и 503 человека с пневмонией.

На коронавирус в крае обследовали уже более 12 млн человек. Сейчас жители региона активно вакцинируются от коронавируса. Оба раза привились 17,4 тысячи человек, 37,6 тысяч человек поставили первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак».