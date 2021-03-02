Жители Алтайского края стали реже уходить в кредитную просрочку в 2020 году

Алтайский край занял 47 место в рейтинге по доле просроченных кредитов на начало 2021 года, что на 9 позиций лучше, чем год назад. Об этом сообщили РИА «Новости».

Алтайский край занял 68 место среди регионов России по качеству жизни Новости 15.02.2021 14:46

Доля невыплоченных вовремя кредитов за 2020 год в Алтайском крае – 4,61%. Несмотря на улучшение позиций в рейтинге, показатель по просроченным кредитам в регионе в 2020 году вырос на 0,2%.

В прошлом рейтинге, опубликованном 2 марта 2020 года, Алтайский край занял 56 место. Тем самым, регион за год поднялся на девять пунктов.

Ближайшим соседом края стала Новосибирская область (46 место). Что касается других сибирских регионов, то лучше всего положение в Томской области (21 место) и Республике Хакасия (41 место). Хуже положение в республиках Алтай (51 место), Тыва (61 место) и Хакасия (41 место), в Красноярском крае (63 позиция), Иркутской (54 место), Кемеровской (59 место) и Омской (62 место) областях.

Всего по России платежная дисциплина российских заемщиков в 2020 году снизилась в 70 регионах из 85. Чаще всего сроки по кредитам срываются в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (они заняли первые места рейтинга). Самая низкая доля просроченных кредитов зафиксирована в Севастополе, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (они оказались в конце таблицы).