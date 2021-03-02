Премьер-министр России Мишустин прибыл в Алтайский край. Зачем и как надолго

Весна в Алтайском крае начинается с двух событий. Обильные снегопады, из-за которых Барнаул второй день стоит в пробках, а федеральные трассы приходится закрывать. И визит председателя правительства Михаила Мишустина, к которому столица региона активно готовилась всю предыдущую неделю. Рассказываем, куда он поедет и что это даст Алтайском краю.
Премьер прибывает в регион во вторник, 2 марта. Правда, пока краевое правительство не сообщает по этому поводу никакой информации.
Представители СМИ посетят как минимум две площадки, куда повезут Мишустина. Это барнаульская школа № 53. За несколько дней до этого родители учащихся сообщали в соцсетях, что учреждение тщательно готовят к визиту высокого гостя: в здании провели генеральную уборку, территорию вокруг очистили от снега. Кроме того, сообщалось также, что часть учеников перевели на дистант и отменили дополнительные занятия.
Однако, как сообщает amic.ru, руководство школы слухи об удаленке опровергло.
Еще одна локация – Алтайский завод прецизионных изделий. Там должна состояться встреча с членами Союза промышленников Алтая. Впрочем, накануне в телеграм-сообществе появились очевидные «вбросы» про то, что премьер поедет не на АЗПИ, а на «Ротор» и «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» (АТИ). А еще о том, что премьер может посетить городскую больницу №5 на Горе. Эта информация пока не подтверждается.
Зато, как стало известно «Политсибру», Михаил Мишустин примет участие в заседании правительства Алтайского края.
Кроме того, пользователи соцсетей предположили, что именно с визитом главы правительства связана укладка нового асфальта на Павловском тракте (маршрут из аэропорта) в минус 20. В администрации Барнаула опровергли связь этих работ с Мишустиным. Власти заявляют, что 27 и 28 февраля дорожная служба планово восстанавливала покрытие на участке проезжей части улицы Попова и Павловского тракта методом «холодного асфальта».
Посещение второго лица государства школы и завода свидетельствует как минимум о двух темах, которые он обсудит с руководством региона. Ситуацию в образовании, возможно, с уклоном на пандемию. Он встретится с учителями, осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую (очевидно, разговор будет про бесплатное горячее питание). И ситуацию в промышленности региона. Как ранее сообщали источники «Политсибру», министр намерен лично проконтролировать реализацию национальных проектов (обе площадки для этого подходят).
Обычно такие визиты сопровождаются конкретными решениями в пользу регионов. Правда, не всегда они глобальные. Самое серьезное решение вспоминается со времен президентства Бориса Ельцина, который во время посещения Барнаула в 1992 году согласовал строительство нового моста через Обь, дал толчок к газификации края.
Визиты Владимира Путина и Дмитрия Медведева в статусе президентов и премьер-министров не запомнились каким-то громкими решениями. Кроме, пожалуй, истории с упавшей в ноги Медведеву в ноябре 2019 года жительницей поселка Санниково. Она попросила решить проблему с отсутствием горячей воды.
Хотя нет, была еще одна тема – передача трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров в федеральную собственность. Российские власти процедуру все время откладывали. Но вопрос решился, когда об этом премьера Медведева попросил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Сейчас глава региона намерен обратиться уже к Мишустину за федеральной поддержки для укрепления берега Ярового.
Впрочем, главная задача турне премьера по регионам России – не раздача плюшек. Как говорят эксперты, Михаил Мишустин ездит, чтобы лично познакомиться с властями регионов (укрепление вертикали) и посмотреть реальную ситуацию в стране (из Москвы многое видится иначе). И региону такое знакомство тоже пойдет на пользу.
Добавим, что до Барнаула он посетил Калмыкию, Карелию, Адыгею и Псковскую область. 3 марта он будет работать в Республике Алтай (где, кстати, встретит свой 55 день рождения), затем отправится в Туву и Новосибирскую область.
Почему не подымается вопрос с удаленными от областных центров сельхоз районами, сколько рабочих мест постоянного характера, в каком состоянии сельхоз производство, да и сами села между Новосибирском и Омском?
Прилетел в Белокуриху покупаться в пантовых ваннах.
И в Коми пусть приедет, посмотрит на разруху...
Показуха одна. По всему маршруту снег убрали. Асфальт положили. Школу отмыли. Зачем поиехал? Деньги только прокатывает народные. Щас подачку кинет и уедет. Её украдут а людям опять хрен.
Как только едет большая "ШИШКА",всё чистится,моется,всех наряжают в новую робу. Детям вкусные котлетки подали. Всё это ПОКАЗНОЕ,НАИГРАННОЕ. Мы,народ знаем в каких условиях учатся дети,как живём,выживаем в регионах.Для кого по ТВ показываете эти красивые "картинки"???!!!! Смотришь и плеваться хочется. Почему не показываете ПРАВДУ??? СТЫДНО перед МИРОМ. А чего стыдитесь??? Довели страну до "ручки",так имейте СМЕЛОСТЬ показывать ИСТИННОЕ положение страны.
А почему на Моторный завод экскурсию ему не сделали или не прокатили по улице Промышленной свернули бы на Некрасова вотт где веселые горки увидел бы высокий чиновник!! А так не честно маршрут расписали школу помыли, на завод который один с хорошим видом в городе остался да и асфальт уложили.
почему на калыму сразу лет на 40 зачем там его малая родина
Пустое
Посмотреть скок гектаров леса можно ещё продать
что можно ждать от окупантов геноцид