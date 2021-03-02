Премьер-министр России Мишустин прибыл в Алтайский край. Зачем и как надолго

Весна в Алтайском крае начинается с двух событий. Обильные снегопады, из-за которых Барнаул второй день стоит в пробках, а федеральные трассы приходится закрывать. И визит председателя правительства Михаила Мишустина, к которому столица региона активно готовилась всю предыдущую неделю. Рассказываем, куда он поедет и что это даст Алтайском краю.

Зачем приехал Мишустин?

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Премьер прибывает в регион во вторник, 2 марта. Правда, пока краевое правительство не сообщает по этому поводу никакой информации.

Представители СМИ посетят как минимум две площадки, куда повезут Мишустина. Это барнаульская школа № 53. За несколько дней до этого родители учащихся сообщали в соцсетях, что учреждение тщательно готовят к визиту высокого гостя: в здании провели генеральную уборку, территорию вокруг очистили от снега. Кроме того, сообщалось также, что часть учеников перевели на дистант и отменили дополнительные занятия.

Однако, как сообщает amic.ru, руководство школы слухи об удаленке опровергло.

Еще одна локация – Алтайский завод прецизионных изделий. Там должна состояться встреча с членами Союза промышленников Алтая. Впрочем, накануне в телеграм-сообществе появились очевидные «вбросы» про то, что премьер поедет не на АЗПИ, а на «Ротор» и «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» (АТИ). А еще о том, что премьер может посетить городскую больницу №5 на Горе. Эта информация пока не подтверждается.

Зато, как стало известно «Политсибру», Михаил Мишустин примет участие в заседании правительства Алтайского края.

Кроме того, пользователи соцсетей предположили, что именно с визитом главы правительства связана укладка нового асфальта на Павловском тракте (маршрут из аэропорта) в минус 20. В администрации Барнаула опровергли связь этих работ с Мишустиным. Власти заявляют, что 27 и 28 февраля дорожная служба планово восстанавливала покрытие на участке проезжей части улицы Попова и Павловского тракта методом «холодного асфальта».

Что даст региону визит премьера?

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Посещение второго лица государства школы и завода свидетельствует как минимум о двух темах, которые он обсудит с руководством региона. Ситуацию в образовании, возможно, с уклоном на пандемию. Он встретится с учителями, осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую (очевидно, разговор будет про бесплатное горячее питание). И ситуацию в промышленности региона. Как ранее сообщали источники «Политсибру», министр намерен лично проконтролировать реализацию национальных проектов (обе площадки для этого подходят).

Обычно такие визиты сопровождаются конкретными решениями в пользу регионов. Правда, не всегда они глобальные. Самое серьезное решение вспоминается со времен президентства Бориса Ельцина, который во время посещения Барнаула в 1992 году согласовал строительство нового моста через Обь, дал толчок к газификации края.

Визиты Владимира Путина и Дмитрия Медведева в статусе президентов и премьер-министров не запомнились каким-то громкими решениями. Кроме, пожалуй, истории с упавшей в ноги Медведеву в ноябре 2019 года жительницей поселка Санниково. Она попросила решить проблему с отсутствием горячей воды.

Хотя нет, была еще одна тема – передача трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров в федеральную собственность. Российские власти процедуру все время откладывали. Но вопрос решился, когда об этом премьера Медведева попросил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сейчас глава региона намерен обратиться уже к Мишустину за федеральной поддержки для укрепления берега Ярового.

Впрочем, главная задача турне премьера по регионам России – не раздача плюшек. Как говорят эксперты, Михаил Мишустин ездит, чтобы лично познакомиться с властями регионов (укрепление вертикали) и посмотреть реальную ситуацию в стране (из Москвы многое видится иначе). И региону такое знакомство тоже пойдет на пользу.

Добавим, что до Барнаула он посетил Калмыкию, Карелию, Адыгею и Псковскую область. 3 марта он будет работать в Республике Алтай (где, кстати, встретит свой 55 день рождения), затем отправится в Туву и Новосибирскую область.