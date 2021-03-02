Ковидный год принес многомиллионные убытки алтайскому пригородному сообщению

В 2020 году на Алтае пассажиропоток на пригородных перевозках упал на 23%, а доход от пригородного сообщения снизился на 17%. Об этом на совещании в краевом минтрансе рассказал заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по алтайскому территориальному управлению Ерлан Смагулов.

По его словам, на эти показатели напрямую повлияли введенные в регионе ограничения по передвижению населения из-за распространения коронавируса. В итоге убыток по пригородным перевозкам составил 13,7 млн рублей.

При этом Смагулов отметил, что в прошлом году в развитие инфраструктуры было вложено 3,5 млрд рублей. А электронные продажи билетов увеличились в 1,6 раза. Также Алтайском крае в отличие от других регионов стране не сократилась маршрутная сеть.

Гендиректор компании «Алтай-Пригород» Владимир Устинов добавил, что в 2021 году предприятие планирует восстановить пассажиропоток. По его прогнозам, он будет выше, чем в 2020-м году, однако ниже, чем в 2019-м.

Ранее «Политсибру» сообщал, что в ковидный год пассажиропоток аэропорта имени Титова сократился более чем на 44%. Хотя в 2019 году этот показатель достиг максимума за все время своей работы.