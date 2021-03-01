ВТБ и «Газпром нефть» запустили расчеты по блокчейн

Банк ВТБ реализовал новый способ проведения онлайн-платежей, подключившись к блокчейн-платформе «Газпромнефть-Аэро» (оператор авиатопливного бизнеса ПАО «Газпром нефть») Smart Fuel. Технология позволяет сократить время платежа с 4-5 дней ранее до нескольких минут и существенно сократить расходы авиакомпаний.

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Новая форма расчетов, основанная на логике работы смарт-контрактов, позволит авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке, выполняя полностью безопасные финансовые операции в режиме реального времени в формате 24/7. При этом от участников электронных взаиморасчетов более не требуется вносить аванс и обращаться за банковскими гарантиями, как это происходило ранее, что позволяет снизить их расходы и ускоряет ход сделки.

Для заправки самолета пилоту необходимо отправить с планшета электронную заявку на покупку топлива. Банк автоматически в режиме онлайн заблокирует необходимую сумму на счете авиакомпании до момента окончания заправки. После проведения заправки денежные средства моментально перечисляются на счет «Газпромнефть-Аэро».

Данные по совершенным блокчейн-сделкам сохраняются и доступны всем участникам, что является ещё одним важным преимуществом платформы Smart Fuel. Информация из системы синхронизируется в электронный бортовой журнал авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках – это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Виктория Ванурина, советник первого заместителя президента-председателя правления, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировала:

«Цифровая экономика – это будущее, которое уже наступило. Данный проект является ярким примером сочетания отраслевой, технологической и финансовой экспертиз, в котором выигрывают все участники. Имея большой опыт в области оптимизации финансовых процессов и внедрения передовых технологических решений на рынке транзакционных услуг, ВТБ реализовал платежный модуль, который отвечает за расчетную часть между поставщиком топлива и авиакомпаниями. Благодаря этому цикл проведения денежных средств стал занимать считанные секунды. Внедрение данного блокчейн-решения позволило «Газпром нефти» оптимизировать систему взаиморасчетов со своими клиентами и в будущем даст возможность авиакомпаниям сэкономить на авансировании денежных средств».

Анатолий Чернер, заместитель председателя правления по логистике переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»:

«Разработка и внедрение цифровых решений по всей цепочке создания стоимости – одно из наших приоритетных стратегических направлений. Благодаря современным технологиям мы повышаем эффективность производства и транспортировки, развиваем клиентские сервисы и гарантируем сроки поставки нефтепродуктов нашим клиентам. Пример такого подхода – успешная интеграция технологии блокчейн в процессы авиазаправки. Новая цифровая система Smart Fuel максимально упростила работу нашим партнерам и повысила финансовую безопасность взаиморасчетов, что крайне важно в текущих макроэкономических условиях. Наша разработка имеет высокий потенциал к масштабированию для всей отрасли».