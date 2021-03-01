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Барнаульский автовокзал отменил более 90 маршрутов из-за снегопада и перекрытых трасс

Новости
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В первый день весны с барнаульского автовокзала не отправились автобусы по более 90 маршрутам. Причина – обильный снегопад и закрытые трассы. Об этом сообщили на сайте барнаульского автовокзала.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в южных районах Алтайского края по состоянию на 15 часов 1 марта отменено более 90 рейсов. Учитывая метеорологический прогноз возможна отмена еще нескольких рейсов», – отметили на предприятии.

В пресс-службе минтранса сообщают, что сейчас закрыто шесть краевых трасс. Это участки дорог от Рубцовска до Горняка, от Курьи до границы республики Казахстан, от Змеиногорска до Рубцовска, от Поспелихи до села Новичиха и от Алейска до села Буканское и от Алейска до села Усть-Пристань.

Кроме того, ограничено движение автобусов и большегрузного транспорта по участку федеральной автодороги А-322 с 11-го по 129-й км от выезда из Барнаула до Алейска. Аналогичные ограничения введены на участке дороги Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 293-й км от развязки возле Новоалтайска до перекрестка возле села Троицкого, уточнилив в минтрансе.

В ведомстве просит водителей отказаться от дальних поездок.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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