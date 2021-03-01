Семилетний барнаулец из клуба «Наследники Ползунова» победил в первенстве по шахматам

Воспитанник шахматного клуба Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» семилетний Александр Кузнецов стал финалистом первенства Алтайского края.

Шахматисты центра «Наследники Ползунова» представили Алтайский край на большом сибирском слете Новости 05.02.2021 15:29

За звание лучшего из лучших боролись 37 мальчиков до девяти лет (были еще соревнования среди девочек). Состязания проходили в столице Алтайского края 19-22 февраля 2021 года.

Юные шахматисты показывали свое умение играть по швейцарской системе в семь туров. Александр Кузнецов одержал блестящую победу со стопроцентным результатом в семь очков.

А с 23 февраля по 1 марта он принимает участие в этапе Детского Кубка России в Нижнем Тагиле в составе команды от региона. Сейчас там проходят Всероссийские детско-юношеские соревнования по шахматам памяти первого уральского мастера С.М. Левитского.

Кстати, он поехал туда со своей старшей сестрой Татьяной Кузнецовой. Она тоже занимается в шахматном клубе Центра «Наследники Ползунова», созданного при активной поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. И показывает прекрасные результаты.