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Семилетний барнаулец из клуба «Наследники Ползунова» победил в первенстве по шахматам

Новости
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Воспитанник шахматного клуба Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» семилетний Александр Кузнецов стал финалистом первенства Алтайского края.

"Наследники Ползунова"

Шахматисты центра «Наследники Ползунова» представили Алтайский край на большом сибирском слете

Новости

За звание лучшего из лучших боролись 37 мальчиков до девяти лет (были еще соревнования среди девочек). Состязания проходили в столице Алтайского края 19-22 февраля 2021 года.

Юные шахматисты показывали свое умение играть по швейцарской системе в семь туров. Александр Кузнецов одержал блестящую победу со стопроцентным результатом в семь очков.

А с 23 февраля по 1 марта он принимает участие в этапе Детского Кубка России в Нижнем Тагиле в составе команды от региона. Сейчас там проходят Всероссийские детско-юношеские соревнования по шахматам памяти первого уральского мастера С.М. Левитского. 

Кстати, он поехал туда со своей старшей сестрой Татьяной Кузнецовой. Она тоже занимается в шахматном клубе Центра «Наследники Ползунова», созданного при активной поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. И показывает прекрасные результаты.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба СГК

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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