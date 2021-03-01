Такого не было 38 лет. В Алтайском крае пройдут всероссийские соревнования по ледовому спидвею

Грандиозное спортивное событие – состязания по ледовому спидвею – состоится в Алтайском крае на первых весенних выходных (6-7 марта). Гонки на мотоциклах в регионе проходят с прошлого года, но вынужденный многолетний перерыв был с 1983 года. А ведь когда-то поболеть за любителей зимней езды на стадионе «Локомотив» собирались тысячи человек.

Местом для большой гонки станет стадион Клевченя. Участие в ней примут 18 спортсменов из Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Омска, Иркутска, Тюмени.

В советские годы Алтай славился своими гонками и спортсменами. Но с развалом СССР развалилась и система мотоспорта. Сейчас федерация мотоциклетного спорта ютится в старом холодном здании. Трасс для тренировок нет, новой техники тоже – занимаются либо на видавших виды мотоциклах, либо на собранных своими руками агрегатах. И все-таки они занимаются. Не только ветераны, но и юные жители региона.

«Был бы свой стадион, мы бы тренировались регулярно. Не так, как сейчас на озерах: выскочишь, пока метели нет», – рассказал телеканалу «Толк» президент мотоциклетной федерации Алтайского края Евгений Максимов.

Александр Прокопьев и мотоспортсмены Фото: Олег Укладов

Не было у федерации денег и на то, чтобы провести соревнование. Двухдневные заезды обойдутся в 700 тысяч рублей (заливка льда, очистка снега, топливо и так далее). Часть расходов взяло на себя краевое министерство спорта. Однако этого недостаточно.

К подготовке подключился и депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

«Мы перспективы развития мотоспорта в Алтайском крае только что обсуждали с депутатом краевого Законодательного собрания Сергеем Прибом. Он активно поддерживает этот вид спорта. И федерация обратилась ко мне. Сегодня мы встретились, познакомились, чтобы принять решение – чем я могу быть полезен этому виду спорта?», – отметил депутат.

Одна из важнейших статей расходов – обеспечение безопасности и скорой медицинской помощи в случае необходимости. В заезде одновременно участвуют четыре мотоцикла. Возможны падения, наезды.

Одну машину бесплатно предоставило министерство здравоохранения региона. Аренду двух других – а это 90 рублей – взял на себя Александр Прокопьев. Он оплатил и некоторые другие расходы.