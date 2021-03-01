«Экономией и не пахло». Глава Каменского района рассказал о нарушениях в работе теплоснабжающего МУПа

На проблемном МУП «Каменские теплосети» завершили внеплановую проверку, начатую после нескольких коммунальных аварий во время морозов в январе 2021 года. И выявили несколько серьезных нарушений. Об этом в интервью «Каменским известиям» рассказал глава района Иван Панченко.

В частности, некоторые работники теплоснабжающего предприятия получали «непонятные надбавки, премии, денежные вознаграждения». Согласно заключению внеплановой проверки, зарплата директора была завышена на 5,4 тысячи рублей, а зарплаты главного инженера, главбуха, начальника комплекса водоснабжения и водоотведения – на 4,3 тысячи (согласно штатному расписанию от 01.11.2019).

«По результатам проверки мы будем выносить представление новому директору муниципального предприятия, чтобы он обращался в соответствующие органы и взыскивал с людей незаконно полученные деньги в пользу и без того убыточного предприятия», – говорит Панченко.

Глава рассказал о полной бесконтрольности в вопросе организации транспортировка и трат на ГСМ. В ходе проверки обнаружили нарушения в оформлении путевых листов. По словам Панченко, никто не контролировал расход бензина, а сотрудники пользовались транспортом в личных целях.

«До смешного доходило, порой сотрудники торговали «налево» топливом организации. Длинный перечень нарушений заставляет задаться вопросом: а работал ли, как положено, отдел кадров и бухгалтерия? Но что больше всего удивляет – никакого контроля со стороны руководителя», – говорит Панченко.

По его словам, вопросы возникли и к некоторым договорам. Выборочная проверка показала «систематическое превышение должностных полномочий директора (и.о. директора) при заключении договоров».

К примеру, на приобретение и доставку соли с предприятием «Каменьмехсервис+» при подписании акта оказанных услуг появились лишние 100 км «доставки», и они были оплачены.

«И снова возникает вопрос: договоры никто не читает перед подписанием или намеренно «нарушают» для понятных целей? Ведь таких примеров там масса. Получается, экономией здесь даже не пахло, все вело к убыточности и дальнейшему погружению в долги», – говорит Панченко.

На сегодня долг теплоснабжающего предприятия города, как пишет издание, составляет около 400 млн рублей. Панченко сказал, что новое руководство МУПа пытается привести в соответствие штатное расписание, зарплату работников, закупки угля.

Глава района добавил, что и его, и местных депутатов теперь волнует вопрос: будет ли кто-то наказан за эти нарушения? По этому поводу «уже были подготовлены обращения в прокуратуру». Также Иван Панченко заверил, что не снимает ответственность за случившее и с себя.

Напомним, начало 2021 года вышло тяжелым для коммунальной отрасли Каменского района. На новогодних праздниках произошла череда аварий на сетях и в котельных. На место выезжал министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Тогда он призвал власти района провести ревизию и создать резерв оборудования и материалов, а также более тщательно координировать работу ресурсоснабжающих. 12 января новым директором МУП «Каменские теплосети» стал Алексей Ягупов. Кадровые изменения произошли в местном комитете ЖКХ: в феврале на смену уволившемуся Валерию Басманову пришел Владимир Баранов.