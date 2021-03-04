Благоустроить и запретить. Законны ли ограничения для митингов оппозиции в центре Барнаула и причем тут Горзеленхоз

Алтайские коммунисты неожиданно для себя и для всех вскрыли новые правила организации митингов в центре краевой столицы. Теперь за согласованием акций на площадях Советов и Ветеранов нужно обращаться в МБУ «Благоустройство и озеленение» (Горзеленхоз). Законно ли это и зачем вообще площади вдруг отдали учреждению, «Политсибру» выяснил у экспертов и властей.

Почему МБУ передали эти участки?

Об МБУ «Благоустройство и озеленение» активно заговорили еще в середине февраля. В день всех влюбленных, 14 февраля, КПРФ планировала провести пикет против политических репрессий на площади Ветеранов, напротив библиотеки имени Шишкова. Однако акцию коммунистов власти не согласовали, сославшись на то, что площадь теперь находится в безвозмездном пользовании указанного МБУ.

«У органа публичной власти отсутствует обязанность по согласованию проведения публичного мероприятия на указанной территории, если его организатором не получено согласование собственника или иного законного владельца на проведение публичного мероприятия на данной территории», – сказано в ответе барнаульской администрации коммунистам.

На том же основании мэрия не разрешила КПРФ митинговать и на площади Советов 23 февраля. Эта акция была перенесена в сквер имени Германа Титова (один из трех гайд-парков в Барнауле).

Итак, попытаемся разобраться. Как сообщили «Политсибру» в комитете общественных связей и безопасности Барнаула, сейчас в безвозмездном пользовании МБУ «Благоустройство и озеленение» числятся не только упомянутые площади Советов и Ветеранов, но и площадь Октября, а также аллея на проспекте Ленина.

Передача этих участков произошла только в январе 2021 года.

Несанкционированный митинг в Барнауле 31.01.2021 Фото: Олег Укладов

Власти объясняют, что отдали площади МБУ, чтобы организация «содержала их в надлежащем состоянии и создавала на этих землях комфортные, благоприятные и безопасные условия для барнаульцев». В администрации подчеркнули: учреждение выполняет функции балансодержателя имущества (какого именно, не указано).

Кроме того, «Благоустройство и озеленение» должно следить за состоянием значимых объектов культурного наследия, а также заниматься ландшафтным благоустройством, уборкой и очисткой территорий. Впрочем, обо всем этом барнаульские власти говорили и раньше.

Однако в мэрии так и не пояснили, почему перечисленные работы нельзя было провести без перевода площадей в пользование МБУ. Этим вопросом в политтусовке сейчас задаются многие. В том числе координатор алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн.

«Объяснения администрации вызывают больше вопросов, чем ответов. Они говорят, что МБУ будет поддерживать в порядке объекты культуры, например, памятники. Они и раньше эти работы проводили. Тогда зачем нужно было это все делать?» – отметил Крайн.

Вся эта история будет длиться как минимум до декабря. То есть до конца года желающие помитинговать на центральных площадях Барнаула должны будут обращаться в МБУ «Благоустройство и озеленение».

В учреждении обещают дать согласие на проведение митинга «любому заинтересованному лицу, но с учетом работ на указанной территории». Но, несмотря на шумиху и обвинение властей в создании препонов свободы собраний, никакая партия или организации пока даже и не пытались получить заветное согласие учреждения на проведение своей акции.

Антон Арцибашев на несостоявшемся митинге КПРФ 23 февраля Фото со страницы Антона Арцибашева во Вконтакте

Законны ли эти отказы?

В КПРФ, понятное дело, сразу заявили о неправомерности действий мэрии. Организатор акции 14 февраля коммунист Антон Арцибашев ссылается на определение № 88а-9417/2020 Восьмого кассационного суда.

«МБУ «Благоустройство и озеленение» не имеет права ничего согласовывать. Площади города не принадлежат учреждению по праву собственности. И согласно определению суда, если общественное место не является частной собственностью, то никакое согласие не нужно. Администрация нарушает конституционные права», – написал Арцибашев на своей странице во «Вконтакте».

Обратимся к упомянутому определению суда. В нем рассматривается аналогичный случай с запретом акции в Омской области. Тогда власти не разрешили проводить митинг, потому что он нарушал интересы пользователя территорией – госучреждения культуры «Государственный центр народного творчества». При этом участок находится в собственности региона.

«Заявленная к проведению публичного мероприятия площадка, расположенная перед зданием, принадлежит бюджетному учреждению, в частной собственности не находится, является общедоступной, для пребывания на земельном участке наличие какого-либо специального разрешения (согласия) не требуется», – написано в постановлении суда.

Также в документе указано, что в законе о митингах нет пункта, который бы позволил не согласовать мероприятие из-за нарушения частных интересов правообладателей.

А вот в мэрии Барнаула решении кассации комментировать не стали, ибо «администрации города неизвестно, какие устанавливались обстоятельства судами при рассмотрении дела».

Несанкционированный митинг в Барнауле 31.01.2021 Фото: Олег Укладов

Барнаульский юрист, хорошо знакомый с законом и митингах и политической ситуацией в крае (но имени он попросил не называть), завил в беседе с «Политсибру»: все эти отказы действительно незаконны. Он уточняет, что в ответе коммунистам мэрия ссылается на пункт 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 №28 (если территория не относится к ведению публичной власти, организатор обязан представить данные о согласовании публичного мероприятия с лицом, в ведении которого эта территория находится).

«Применение данной правовой позиции относительно публичных мероприятий, планируемых на общедоступных земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и не относящихся к закрытым для общего доступа, ошибочно», – пояснил юрист.

Собственником участка остается муниципальное образование. Следовательно, заявитель не должен согласовывать заявку с МБУ, так как управляет им именно администрация. То есть отказ по данному основанию можно считать необоснованным, настаивает эксперт.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании, юрист-преподаватель Александр Молотов тоже считает, что требовать согласия на проведения митинга у МБУ «Благоустройство и озеленение» неправомерно.

«У меня большие сомнения в законности этой процедуры. В законодательстве о публичных мероприятиях говорится, что уведомление направляется в органы местного самоуправления, которые должны на него реагировать. Речь идет только об органах местного самоуправления. Кому администрация что передала в пользование – это ее личное дело. Она должна сама договариваться с учреждением. А заявителю нужно согласовывать акцию только с муниципалитетом, больше ни с кем», – считает Молотов.

Пикет КПРФ 14 февраля 2021 года Фото со страницы Антона Арцибашева во Вконтакте

Противоречия

Противоречия есть даже в позиции властей. По смыслу все вроде бы ясно. Нужно получить согласие на проведение акции от МБУ, а затем с ним идти в администрацию города за согласованием митинга.

Однако в ответах властей понятия согласования и согласия часто смешиваются. Например, в документе по поводу переноса митинга 23 февраля с площади Советов в сквер Германа Титова, барнаульский комитет общественных связей и безопасности пишет:

«Для проведения публичного мероприятия на заявленной территории вам необходимо было представить совместно с уведомлением данные о согласовании проведения публичного мероприятия с правообладателем данного участка».

Здесь видно, что согласовывать митинг нужно именно с Горзелехозом. Однако в своем ответе на запрос «Политсибру» представители администрации сообщают, что согласовывают акции только в уполномоченном на то органе – мэрии города. А у МБУ такого права нет вовсе.

Вот, что они пишут:

«Учреждение (МБУ – прим.ред.) не является организацией, уполномоченной по согласованию публичного мероприятия в соответствии с ФЗ от 19.06.2004 №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законом Алтайского края от 31.12.2004 №76 «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края».

Получается, что согласовывать митинги должна именно администрация города, а не МБУ «Благоустройство и озеленение».

Впрочем, из ответа так и осталось неясным, зачем вообще нужно согласование/согласие от Горзеленхоза. И почему нельзя решить все вопросы сразу с администрацией.

Отписки о запрете митингов КПРФ 14 и 23 февраля 2021 года Фото Антона Арцибашева и Марии Прусаковой

Это противоречие – не единственное. Есть еще один повод для отказа, которым воспользовались власти в отношении многострадального антирепрессивного митинга КПРФ, – ситуация с коронавирусом. Напомним, перенесенный в сквер на Титова митинг 23 февраля внезапно запретили. Это произошло за четыре дня до мероприятия, часть людей даже не узнала о запрете акции и пришла на место сбора.

Зато в этот же день и при той же ковидной обстановке проходили мероприятия, приуроченные к Дню Защитника Отечества. Например, «Единая Россия» 23 февраля организовала акцию «Защитим память героев», в которой поучаствовали десятки тысяч человек (правда, разрозненно по всему краю, а не в одной точке).

Также свой праздник 23 февраля в барнаульском парке «Арлекино» провела и «Справедливая Россия». За партию вступился эсер Александр Молотов.

«Это был не митинг и не протест, а праздник. Наш праздник и митинг КПРФ – это разные вещи совсем. Они хайпуют, а мы договорились с руководством парка, директор разрешил нам. Речь же не идет о каком-то мероприятии, как у них. Это всего лишь праздник. Праздники периодически проводятся, мы с соблюдением всех коронавирусных ограничений его делали, это разные вещи совершенно. Не сравнивайте», – сказал Александр Молотов.

Праздник справедливороссов 23 февраля в барнаульском парке «Арлекино» Фото: altai.spravedlivo.ru

Коммунисты не считают свое мероприятие «каким-то не таким».

«Когда массовые спортивные мероприятия проходят – это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги – это неумно. Власть не должна бояться», – заявил приехавший в Барнаул накануне отмененного митинга экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Товарища поддержала и глава алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова. Она считает, что решение запретить акцию - федерального уровня.

«Мы сделали все, чтобы распространить информацию о митинге, а нам говорят, что передумали. Но ведь не было новых указов (ограничений по коронавирусу – прим.ред.), не изменилась ситуация. Очевидно, что команда запретить все-таки дана из Москвы. Это агония власти, их большая и страшная ошибка», – пояснила Прусакова.

Мария Прусакова и Павел Грудинин Фото: Олег Укладов

Закручивание гаек

Политическая обоснованность переносов и запретов акций понятна всем. Коммунисты и члены других партий видят,что под запрет попадают только оппозиционные акции.

«Здесь два фактора. Первый – политический. Сейчас идет рост протестных выступлений, уже началась избирательная кампания, активизируются все партии и политические силы, которые будут медленно выводить, собирать людей. С другой стороны – коронавирусные ограничения. Пока у нас спад, пока тема коронавируса ушла, но она все равно продолжает быть, до массового иммунитета еще довольно далеко…», – рассказал политтехнолог Константин Лукин.

По словам эксперта, в выборном 2021 году в Алтайском крае будет множество подобных митингов и пикетов. И отказы в их проведении только усилят протестные настроения. Ведь это своего рода возможность «выпустить пар». И для власти все-таки правильнее перенести любое публичное мероприятие в гайд-парк, но не отменять его совсем, считает он.

«В любом случае, в гайд-парк придет меньше людей, чем на центральную площадь города. Это что-то среднее. Мол, мы не запрещаем митинг, проводите его, но где-то на краю города и с меньшей численностью», – объяснил политтехнолог.

Власти Барнаула отменили митинг КПРФ Скриншот из видео, размещенного в Telegram-канале «КПРФ-Алтай»

Депутат Александр Молотов уверен: запрет и перенос акций в гайд-парки вызовет только недовольство партий и политический активных людей.

«Я вижу в этом попытку установления незаконных препонов оппозиции. Власти понимают это и проиграют в судебном порядке данное решение. Ситуативно администрация проблему решила, но в стратегическом плане это очень глупо. Это закручивание гаек и придумывание уловок. Они ничего этим не добьются, кроме раздражения всех участников политики», – уверен Молотов.

Главный алтайский «жириновец» Максим Крайн тоже видит исключительно «политические уши». И критикует власти за лишение оппозиции центральных площадок. Год-то выборный.

«Мы понимаем, что это было сделано для того, чтобы проводилось меньше мероприятий. Когда власти прикрываются сторонними организациями, это выглядит, конечно, смешно. К выборам абсурд только набирает обороты», – отметил он.

Кстати, ЛДПР с ограничениями тоже уже столкнулась. Либерал-демократам так же, как и КПРФ, отказали в митинге 23 февраля, но только на площади у кинотеатра «Россия».

Зато ЛДПР была последней партией, которая митинговала на площади Советов. Ее акция состоялась 23 января и продолжалась до прихода на место сторонников Алексея Навального.

ЛДПР Фото: Олег Укладов

Коммунисты же теперь планируют защищать свои права на митинги в суде. Они уже подали иск.