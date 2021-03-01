«Вызывает недоумение». Алтайский депутат разобрался с якобы невыплаченными деньгами студентам-медикам за практику

Специальные выплаты за практику в условиях пандемии студенты Алтайского медицинского университета получили в полном объеме. Об этом на своей странице в Instagram написал депутат регионального парламента Николай Якушев.

Он рассказал, что после жалоб учащихся в СМИ о неполученных деньгах он провел совещание с представителями вуза, чтобы разобраться в этом вопросе, и нашел ряд странностей.

«На 31 декабря 2020 года деньги выплачены в полном объеме 147 студентам АГМУ – то есть, всем, кому она полагалась. Информация о невыплате вызывает недоумение. Также меня заверили, что в адрес администрации вуза не поступали жалобы по вопросу специальных социальных выплат. Это еще одна странность в этой ситуации. Ведь при возникновении проблемы, наверное, в первую очередь люди стали бы обращаться именно в свой вуз», – написал Якушев.

По словам депутата, практику в ноябре и декабре 2020 года проходили 712 ординаторов алтайского вуза. Из них в медицинские организации были трудоустроены 565 человек. Это значит, что зарплату им платили больницы, в которых они работали. А вот остальным 147 учащимся назначили специальные социальные выплаты, о которых и идет речь.

Депутат также отметил, что если у студентов все же остались какие-либо претензии или вопросы по выплатам, чтобы они обратились к нему за разъяснениями.

В конце февраля «Известия» сообщили о том, что учащиеся АГМУ и еще двух российских вузов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные за прохождение практики во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года (по постановлению правительства № 1965). До 31 декабря студентам должны были перечислить по 10 тысяч рублей за каждый месяц практики. Однако они сообщили СМИ, что никаких денег не получили, а руководство вуза и вовсе не рассказало им о положенной выплате.