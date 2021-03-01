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«Вакцина доказала эффективность». Глава алтайской ЛДПР призвал жителей региона привиться от ковида

Новости
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Самый надежный способ защиты от коронавируса – вакцинация. Особенно для людей пожилого возраста. А потому жителям Алтайского края важно и нужно прививаться. Об этом заявил координатор регионального отделения ЛДПР Максим Крайн.

«Ставить или нет прививку против коронавируса – это, конечно, личное дело каждого. Я, к примеру, считаю, что это обязательно нужно сделать и тем самым позаботиться не только о себе, но и о своих близких», – сказал главный алтайский либерал-демократ.

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Он уверен: российская вакцина «Спутник V» справляется с поставленными задачами. Да и никаких осложнений, во всяком случае в Алтайском крае, она не дала.

Крайн считает, что сейчас особенно важно привиться людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями из группы риска.

«Лично я уже переболел коронавирусной инфекцией в ноябре и на себе ощутил эту тяжелую болезнь. Через шесть месяцев после выздоровления я планирую поставить себе прививку», – подытожил политик.

Напомним, ранее с призывами прививаться всем, особенно людям в возрасте выступил спикер регионального парламента, главный алтайский единоросс Александр Романенко.

По данным на 1 марта 2021 года в Алтайском крае прививки от ковида поставили 53,1 тысяча человек. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Барнаулец

Заметно ЛДПР улучшила свои позиции с приходом молодого руководителя! Подход к работе стал более серьезным и партия стала заметной на фоне других! Молодцы, так держать!

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