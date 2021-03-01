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Предприниматели Алтайского края смогут использовать 1С в облаке

Новости компаний
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МТС сообщает о старте сотрудничества облачного бизнеса МТС с компанией 1С, одним из ведущих российских разработчиков программного обеспечения для бизнеса. Новое направление займется хостингом клиентских систем 1С в облаке, их комплексным сопровождением и индивидуальной настройкой. Облачная реализация позволит обеспечить высокую скорость работы программ 1С и снизить издержки по сравнению с традиционным подходом на 25%. 

На первом этапе новое направление будет включать в себя услуги по хостингу и сопровождению всех типовых конфигураций программных продуктов 1С. Услуги направления будут востребованы крупными территориально-распределенными компаниями, которым важен централизованный доступ к ИТ-системам и кастомизированная доработка программ 1C. Сервис будет пользоваться спросом среди представителей среднего бизнеса, который сможет значительно сократить затраты на поддержание работоспособности систем 1С.

«Партнерство с 1С является для нас стратегическим, мы видим в нем дополнительный импульс развития и основу для расширения продуктовой линейки востребованными на рынке сервисами. На первом этапе сотрудничества облачная реализация позволит нашим заказчикам работать с привычными программами, передав на аутсорсинг организацию инфраструктуры и комплексное сопровождение 1С. В дальнейшем наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами аренды программного обеспечения 1С из облака», – комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. 

Провайдер предоставит вычислительные ресурсы, оптимизированные под работу с системами 1С. Команда сертифицированных специалистов будет оказывать круглосуточную техническую поддержку систем в облаке. По запросу клиентов эксперты доработают и внесут изменения в функциональность программ с учетом индивидуальных требований. Персональные консультанты окажут помощь в настройке, освоении программ и решении сложных вопросов пользователей при работе с системами 1С.

Кроме того, провайдер обеспечит резервное копирование данных и их оперативное восстановление. Подключение к облаку будет осуществляться через защищенные каналы связи МТС. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. 

Преимущества нового направления:

  • Услугами можно воспользоваться на всей территории страны. Хостинг для программ 1С осуществляется по модели IaaS, которая предполагает оптимальную реализацию конфигураций 1С. Заказчики могут приобрести лицензии 1С, а также заменить аппаратные ключи для рабочего места на программные. В рамках направления осуществляется подключение клиентов к официальной поддержке 1С.
  • Для клиентов организована выделенная линия консультаций 1С и сформирована команда сертифицированных специалистов. Команда проектного офиса облачного бизнеса МТС обслуживает все основные типовые конфигурации, например, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление Торговлей, 1С:Розница, 1С:Документооборот, 1С:Управление Нашей Фирмой.
  • Стоимость услуг по внедрению рассчитываются индивидуально, и зависит от занимаемого объема облака и технических требований заказчиков. Стоимость программных продуктов устанавливаются компанией 1С.

Автор: Политсиб.ру

Фото: StockSnap/Pixabay

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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