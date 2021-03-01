От 10 тысяч рублей. Кому в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты

Средняя зарплата в Алтайском крае составляет 30 тысяч рублей. Однако многим специалистам предлагают зарабатывать в два-три раза меньше. К такому выводу пришли аналитики hh.ru Сибирь, которые проанализировали вакансии в регионе за январь-февраль 2021 года.

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Так, от 10 тысяч рублей предлагают зарабатывать специалисту по продажам, а от 13,9 тысяч рублей – врачу-педиатру, оториноларингологу и офтальмологу. На зарплату от 15 тысяч рублей завлекают телемаркетолога, помощника юриста, сборщика ПВХ-окон и инженера производственно-технического отдела.

Зарплату от 20 тысяч рублей предлагают тестировщику программного обеспечения, менеджеру по работе с операторами связи, продавцу-консультанту, менеджеру по страхованию, специалисту по персоналу, менеджеру по железнодорожной логистике и кредитному специалисту.

Эксперты отмечают, что в начале 2021 года большего всего вакансий сократилось в сфере медицины и фармацевтики (-33% по сравнению с декабрем 2020 года), в страховании (-16%) и для домашнего персонала (-14%). Зато существенно вырос спрос на специалистов в сфере развлечений (+24%), добыче сырья (+23%) и для заведений общепита (+18%).

Ранее руководитель регионального управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что около 236 тысяч жителей регионе работают в теневом секторе. Это примерно 23% от трудового населения. Таковы данные Росстата за 9 месяцев 2020 года.