Алтайские педагоги получат доступ к бесплатной юридической помощи

Учителя Алтайского края теперь будут бесплатно получать юридическую помощь. Эту возможность для них прописали в краевом законе о статусе педагогического работника, который уже через несколько дней вступит в силу. А в ближайшее время поправки внесут и в закон о бесплатной юридической помощи.

По словам министра образования Максима Костенко, эта инициатива очень важная и нужная. Возможность бесплатной юрпомощи предложила партия «Единая Россия».

А к разработке целого закона призвал губернатор Алтайского края, член генсовета ЕР Виктор Томенко. Этот документ был необходим для создания более комфортных условий работы педагогов и повышения престижа учительского труда.

«К сожалению, сегодня педагог зачастую бесправен, ученик может оскорбить или даже унизить учителя. Поэтому очень важно, что разработчик законопроекта заложил предложенную нами норму о предоставлении бесплатной юридической помощи, которая позволит изменить ситуацию в лучшую сторону. Принятие закона о статусе педагогического работника – важное событие в системе регионального образования», – отметила заместитель руководителя фракции ЕР в АКЗС Ирина Солнцева.

Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять Новости 17.02.2021 16:13

Ее коллега по партии, глава правового комитета АКЗС Денис Голобородько добавил, что в законе будет прописан широкий круг консультационных возможностей:

«Устное и письменное правовое консультирование, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера – всем этим мы считаем необходимым обеспечить педагогическое сообщество Алтайского края, чтобы каждый учитель знал о том, что конкретно мы можем сделать для них».

Председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко назвала закон «справочником для всех педагогов региона». В документе указаны не только основные права и обязанности учителей, но и меры поддержки.

«Законопроект существенно не меняет ни трудовые, ни межличностные отношения, однако структурирует и детализирует права, обязанности, а главное – меры поддержки. Педагогическое сообщество воспринимает документ достаточно положительно», – подтвердила педагог со стажем, почетный работник образования РФ, депутат от «Единой России» в АКЗС Наталья Цепенко.

Глава профсоюзов Алтайского края Иван Панов также положительно оценил нововведение. И призвал депутатов и дальше актуализировать подобные документы.