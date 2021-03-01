Успеть «урвать». Самый пик ипотеки в Алтайском крае пришелся на последние месяцы 2020 года

29,5 тысяч ипотечных кредитов на 51,5 млрд рублей выдали в Алтайском крае в 2020 году. Это в полтора раза больше, чем в 2019-м, сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка РФ.

Специалисты связывают такой рост с повышением доступности ипотеки за счет снижения ставок.

«С начала 2020 года заработала программа, позволяющая приобрести жилье в сельской местности по ставке до 3% годовых. Затем появилась ипотека с господдержкой для покупки квартир в новостройках по ставке до 6,5% годовых. Средняя ставка по ипотеке достигала минимальных значений за всю историю наблюдений. И к концу года составила 7,4%», – пояснила управляющая барнаульским отделением Банка России Татьяна Винокурова.

Больше всего кредитов в регионе выдали в четвертом квартале 2020 года. Тогда, по данным Центробанка, заключили 10,4 тысяч договоров на 19 млрд рублей. Такой повышенный интерес вызван тем, что многие ожидали окончания программ с государственной поддержкой к 1 ноября.

Как ранее сообщал «Политсибру», в прошлом году льготная ипотека перегрела рынок недвижимости в Алтайском крае. По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, спрос был настолько высоким, что квартир в новостройках не хватало, и люди стали скупать вторичку. Соответственно, жилье подорожало: на 7% на первичном рынке на 8% на вторичном.