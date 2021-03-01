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Замгенпрокурора России наказал министров ЖКХ и здравоохранения Алтайского края

Новости
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Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона двум министрам Алтайского края – строительства и ЖКХ Ивану Гилеву и здравоохранения Дмитрию Попову. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Замгенпрокурора вынес предостережения чиновникам после заседания коллегии прокуратуры края 26 февраля.

К Гилеву у Демешина были претензии, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в крае 7,8 тысяч нуждающихся в квартирах сирот. Из них 1,3 тысячи уже имеют решения суда о предоставлении жилплощади. При этом показатели по обеспечению жильем тех, кто выпустился из детдомов, не выполняются. 

«Из выделенных в 2020 году свыше 1,2 млрд рублей фактически освоены 699,7 млн рублей (средства федерального бюджета) и 9,2 млн рублей (средства регионального бюджета). За счет средств федерального бюджета приобретено 222 жилых помещения (план – 757), краевого – 74 (план – 170)», – пояснили в прокуратуре.

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Отметим, что исследование «Важных историй» показало, что алтайские сироты должны ждать почти 22 года, чтобы получить свою квартиру без судов.

Что касается министра здравоохранения Дмитрия Попова, то его представитель прокуроры РФ раскритиковал за плохое обеспечение лекарствами детей-инвалидов. В частности, им не поставляли расходные материалы к инсулиновым помпам и дорогостоящий препарат «Нусинерсен/Спинраза».

Напомним, что на заседании 26 февраля Дмитрий Демешан раскритиковал и алтайскую прокуратуру за плохой надзор за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ, а также за неисполнение нацпроектов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: epp.genproc.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (9)

1000

Александр

молодцы, критикуют друг друга, это хорошо. Критика полезна

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Игорян

Дальше критики и не идет...покритиковали, успокоились и опять все как всегда

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Любовь

УВ. Генпрокуратура, раз пошел такой разговор, может вы всё-таки обратите ещё внимание на чиновничий беспредел по домам в аварийном и предаварийном состоянии? Особенно поселок Новосиликатный? Где средний износ домов уже превышает 60%. А после МВК так вообще происходят "волшебные" вещи, результаты экспертизы жильцов дом-аварийный, а вот удобная экспертиза у администрации, отчего-то показывает, что износ как у новостройки. Когда закончится этот беспредел, а администрация начнет нести уголовную ответственность за свои действия, особенно если такой " новостройный дом ," рушится на головы своих жильцов?!?

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Але

По их подсчёта получается, что 1 квартира стоит 3ляма интересно знать с каких пор сирота стали давать трёхкомнатки судя по цене, если поделить 699 на 222

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Олеся
да математика даже по федеральному освоению и плану не складывается в 2 раза - итог - исполнение уже невозмодно, денег не хватит
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Ирина

Прямо страшно им стало: погрозили пальчиком и они теперь не будут безобразничать! Детский сад какой-то...

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Инга

Нормально, контролировать соблюдение законодательства особенно нужно перед выборами.....

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Олеся

Только 100% смена кадров сможет наметить "шанс" к изменению и решению дел и вопросов.

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Андрей

Наверное и ножками стучал и пальчиком грозил, а Васька слушает да ест.

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