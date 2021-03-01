Замгенпрокурора России наказал министров ЖКХ и здравоохранения Алтайского края

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона двум министрам Алтайского края – строительства и ЖКХ Ивану Гилеву и здравоохранения Дмитрию Попову. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Замгенпрокурора вынес предостережения чиновникам после заседания коллегии прокуратуры края 26 февраля.

К Гилеву у Демешина были претензии, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в крае 7,8 тысяч нуждающихся в квартирах сирот. Из них 1,3 тысячи уже имеют решения суда о предоставлении жилплощади. При этом показатели по обеспечению жильем тех, кто выпустился из детдомов, не выполняются.

«Из выделенных в 2020 году свыше 1,2 млрд рублей фактически освоены 699,7 млн рублей (средства федерального бюджета) и 9,2 млн рублей (средства регионального бюджета). За счет средств федерального бюджета приобретено 222 жилых помещения (план – 757), краевого – 74 (план – 170)», – пояснили в прокуратуре.

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Отметим, что исследование «Важных историй» показало, что алтайские сироты должны ждать почти 22 года, чтобы получить свою квартиру без судов.

Что касается министра здравоохранения Дмитрия Попова, то его представитель прокуроры РФ раскритиковал за плохое обеспечение лекарствами детей-инвалидов. В частности, им не поставляли расходные материалы к инсулиновым помпам и дорогостоящий препарат «Нусинерсен/Спинраза».

Напомним, что на заседании 26 февраля Дмитрий Демешан раскритиковал и алтайскую прокуратуру за плохой надзор за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ, а также за неисполнение нацпроектов.