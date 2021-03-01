Весна в Алтайском крае началась с 133 новых случаев заболевания коронавирусом

Еще 133 жителя Алтайского края заразились коронавирусом. Из них 32 – барнаульцы. Общее число заболевших достигло 43 666 человек. Такие данные на 1 марта сообщили в оперативном штабе.

За минувшие сутки в регионе умерло еще 11 человек, у девяти из них причиной смерти стал COVID-19. Всего за время пандемии в ковидных госпиталях скончались 2,3 тысячи пациентов.

Коронавирусом переболели 38,9 тысяч жителей края. За последние сутки из больниц выписали 94 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лечатся 1 489 пациентов с COVID-19 и 492 человека с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находится 351 зараженный, 104 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

В Алтайском крае прививки от ковида поставили 53,1 тысяча человек. Из них только треть привиты полностью.