Главное в Сибири за неделю: алтайских прокуроров раскритиковали, главу томского избиркома попросили уйти, а в иркутских колониях нашли нарушения

Громкие коррупционные скандалы, задержания и увольнения – такие новости приходили из разных регионов Сибири на прошлой неделе. Не обошлось и без происшествий. Обо всем подробнее в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин раскритиковал работу коллег в Алтайском крае. На прошлой неделе он работал в регионе и заявил, что ведомство не уследило за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ и исполнением нацпроектов. Также Демешин потребовал лучше контролировать соблюдение законности накануне думских и региональных выборов 2021 года.

А еще в регионе на последней неделе февраля прошло два задержания по коррупционным делам. Полиция арестовала агронома Алтайской испытательной лаборатории и специалиста Россельхознадзора по подозрению в получении крупных взяток. Они помогали переправлять за границу лес и зерно без каких-либо документов и сертификатов соответствия. Также обыски прошли в администрации Рубцовского района. Заведующий отделом по архитектуре и градостроительству задержан по подозрению в получении взятки.

Томская область

Глава облизбиркома Эльман Юсубов с 1 марта покидает свой пост. В администрации сообщают, что Юсубов написал заявление по собственному желанию, однако оппозиция считает, что его могли уволить за отказ организовывать фальсификации. Сам председатель комиссии в комментарии СМИ отметил, что его попросили уйти, потому что «нужна смена». Юсубов руководил избиркомом с 2008 года. Решение о назначении нового председателя будет принято в течение месяца.

Арестованному мэру Томска Ивану Кляйну провели полостную операцию. Врачи удалили новообразования на почке и надпочечнике. По словам адвокатов мэра, хирургическое вмешательство прошло успешно. Напомним, Кляйна обвиняют в превышении полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. В начале февраля из-за ухудшения здоровья из СИЗО чиновника перевели в томское НИИ онкологии.

Красноярский край

Причины массового отравления водой расследуют в Красноярске. Более 150 человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления воды из-под крана. По одной из версий, компания «КрасКом» нарушила санитарные нормы. В деле разбирается Роспотребнадзор и следственный комитет.

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова. Уже год бывший чиновник находится под арестом по обвинению во взяточничестве. Новое дело также связано с коррупцией. По данным следствия, в 2018 году местный предприниматель обратился с просьбой о получении в долгосрочную аренду лесного участка. В ответ глава красноярского Минлесхоза потребовал передать 1 млн рублей своему брату. Деньги тот получил, однако участок в аренду так и не был предоставлен.

А начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики Дениса Курбатова, где из-за обрушения крыши погибли люди, отправили под домашний арест. Напомним, ЧП произошло 20 февраля.

Республика Алтай

Житель Горно-Алтайска заплатит крупный штраф за призывы к терроризму. 15 марта 2020 года на митинге мужчина выступил с речью, в которой призвал силой захватить власть в регионе. Своей вины он не признал. Но суд квалифицировал его действия как призывы к террористической деятельности. По приговору мужчина обязан выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Республика Тыва

Громкое дело экс-начальника угрозыска Кызыла Орлана Сарыг-Донгака о сожжении задержанного могут передать для рассмотрения в другой регион. Об этом попросила мать погибшего, пишет «Тайга.инфо». Случай произошел еще в 2008 году. Полицейский опрашивал Алишера Махмутова по поводу кражи, а затем вывез его на пустырь, избил, облил бензином и поджег. С ним были еще трое сотрудников, один из которых добил горевшего задержанного молотком. Дело долгое время оставалось нераскрытым. По мнению матери погибшего из-за связей бывшего оперативника. Рассмотрение дела могут перенести в Кемерово.

Новосибирская область

Главу Барышевского сельсовета Андрея Алексеева задержали в Новосибирской области. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Он предоставил в пользование одной из фирм муниципальное помещение, при этом освободил компанию от платы за аренду и пользование жилищно-коммунальными услугами.

Омская область

Субсидию для поддержки и развития регионального туризма ввели в Омской области. За счет средств областного бюджета туроператорам будут давать от 500 до 2000 рублей за туриста за реализацию региональных туристических продуктов. По мнению властей, эта мера позволит снизить стоимость поездок, повысить привлекательность местных маршрутов и поддержит внутренний туризм.

Республика Хакасия

Арбуз (речь не про растение, а про малую архитектурную форму) с дороги в Хакасии попал в Топ-100 необычных памятников России. Скульптура установлена на трассе Абакан – Саяногорск. На некоторое время его убирали, так как объект постоянно портили, исписывали, а внутри даже устроили туалет, но после реставрации вернули на прежнее место, а теперь он стал знаменит за всю страну.

Иркутская область

По итогам проверки УФСИН по Иркутской области было возбуждено девять уголовных дел. Проверку проводило центральное управление после сообщений о многочисленных нарушениях прав заключенных в колониях и СИЗО. Комиссия работала в области с 18 января, было опрошено более тысячи человек, выявлены осужденные, которые избивали других заключенных, а также подтвердились факты притеснения по национальным мотивам.

Кемеровская область

Следственный комитет проверит работу сотрудников в СИЗО Кемерова после сообщений о нарушении прав арестованных координаторов проекта «Сибирь правовая». Им угрожали «пресс-хатой». Один из правозащитников объявил голодовку. По данным основателя проекта Gulagu.net, Владимиру Тараненко вменяют ст.163 УК РФ (вымогательство). Дмитрия Камынина, который объявил голодовку, обвиняют по ст. 228 УК РФ (распространение наркотиков). Ранее «Сибирь правовая» публиковала различные материалы о противоправных действиях сотрудников исправительных колоний Кузбасса.