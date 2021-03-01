Турпоток в игорной зоне «Сибирская монета» увеличился в ковидный год

Количество гостей в алтайской игорной зоне «Сибирская монета» в 2020 году существенно увеличилось. Прирост составил пятую часть от показателей 2019-го. Об этом «Коммерсанту-Сибирь» сообщил инвестор Алексей Сакварелидзе.

«В прошлом году прирост посещаемости около 20%. Полтора месяца были закрыты на карантин, а по году все равно прирост», – отметил Сакварелидзе.

При этом инвестор не уточнил точное количество посетителей.

В 2019 году в единственном работающем на территории комплексе Altai Palace (управляет компания «Алти» – прим.ред.) побывали 140 тысяч туристов, согласно данным краевого управления по туризму. Сейчас на площадке игорной зоны инвестор строит второй развлекательный комплекс с объемом вложений 3,6 млрд рублей.

«Политсибру» ранее писал, что в ковидный год Алтайский край посетило 1,3 млн туристов. Это почти на миллион меньше, чем в 2019-м, турпоток сократился на 40%, сообщал начальник регионального управления по развитию туризма Евгений Дешевых.