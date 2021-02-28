«Умер за слово». Барнаульцы почтили память Бориса Немцова в шестую годовщину его убийства. Фоторепортаж

Акция памяти убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова прошла в Барнауле в воскресенье, 28 февраля, у памятника жертвам политических репрессий. Участие в ней приняли несколько десятков человек.

Среди них члены партии «Яблоко», оппозиционные общественники, представители движения «Весна» и штаба Алексея Навального. А также председатель «Яблока» Николай Рыбаков, который приехал в регион с двухдневным визитом.

«Я благодарю граждан Барнаула за то, что пришли сюда в 2193 день с убийства Бориса Немцова. Человека, который был убит за свою политическую деятельность, за свое мнение, за свою позицию. И он стал еще одним свободным человеком России, который был убит за слово», – сказал Рыбаков.

Борис Немцов умер 27 февраля 2015 года в Москве в возрасте 55 лет. Его застрелили на Большом Москворецком, когда он шел по нему с девушкой. В июле 2021 года суд признал виновным в этом чеченца Заура Дадаева. Его и других участников убийства приговорили к срокам от 11 до 20 лет.