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Последний день зимы добавил в коронавирусную статистику Алтайского края еще 13 смертей

Новости
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10 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за минувшие сутки, еще трое скончались по другим причинами, но все они также были заражены ковидом. Общее число смертей превысило 2,3 тысячи человек. Такие данные на 28 февраля передает оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса

Еще более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса пришло в Алтайский край

Новости

Также к последнему дню зимы общее число зараженных пополнилось на 134 человека. Таким образом, с начала пандемии ковид обнаружили уже у 43,5 тысяч человек. А всего было обследовано 1,2 млн человек.

С болезнью справилось еще 86 пациентов, а общее количество выздоровевших превысило 38,8 тысяч человек. В больницах остается 1469 человек с COVID-19 и 480 пациентов с вирусной пневмонией. На дому лечатся 14 бессимптомников и 480 пациентов с пневмонией.

В ковидных госпиталях остаются свободными 637 коек. 

Первый укол прививки «Гам-Ковид-Вак» поставили 36,2 тысячи человек, второй – 16,6 тысяч. В Алтайский край поступило уже 75,9 тысяч комплектов вакцины.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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Комментарии (2)

1000

Гость

Алтайский край намного меньше Кузбассаи там за время короновируса скончалось чуть более 500 человек. Что с медициной у вас?Хотя наверное у вас не скрывают настоящие цифры....

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Мария

Я вот о коронавирусе читаю и смотрю статистику только тут https://medvisor.ru/ , вроде заболеваемость снижается и это не может не радовать

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