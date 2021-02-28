Последний день зимы добавил в коронавирусную статистику Алтайского края еще 13 смертей

10 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за минувшие сутки, еще трое скончались по другим причинами, но все они также были заражены ковидом. Общее число смертей превысило 2,3 тысячи человек. Такие данные на 28 февраля передает оперативный штаб.

Еще более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса пришло в Алтайский край Новости 26.02.2021 11:09

Также к последнему дню зимы общее число зараженных пополнилось на 134 человека. Таким образом, с начала пандемии ковид обнаружили уже у 43,5 тысяч человек. А всего было обследовано 1,2 млн человек.

С болезнью справилось еще 86 пациентов, а общее количество выздоровевших превысило 38,8 тысяч человек. В больницах остается 1469 человек с COVID-19 и 480 пациентов с вирусной пневмонией. На дому лечатся 14 бессимптомников и 480 пациентов с пневмонией.

В ковидных госпиталях остаются свободными 637 коек.

Первый укол прививки «Гам-Ковид-Вак» поставили 36,2 тысячи человек, второй – 16,6 тысяч. В Алтайский край поступило уже 75,9 тысяч комплектов вакцины.