Алтайский край потерял в борьбе с ковидом еще 11 человек за минувшие сутки

Коронавирус за сутки унес жизни 11 жителей Алтайского края (10 из них умерло непосредственно от COVID-19, еще один по иным причинам). Всего с начала пандемии скончалось 2 316 человек, зараженных вирусом, передает оперативный штаб.

Еще более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса пришло в Алтайский край Новости 26.02.2021 11:09

Общее число инфицированных составило 43 399 человека, в том числе 2 951 ребенок. За последний день медики выявили 137 новых зараженных.

Выздоровело 130 человек. А всего с начала пандемии – 38 799 человек.

Лечение в госпиталях продолжают 1 448 пациентов с ковидом и 488 с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь переносят 370 человек, в том числе 102 требуется поддержка дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Дома лечатся и долечиваются еще 466 человек.

По данным на 27 февраля, обследование на ковид прошло 1,199 млн жителей края, прививку поставили 52 тысячи (в том числе 16 тысяч уже оба укола, остальные пока только один).