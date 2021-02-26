«Где ваша работа?». Генпрокуратура РФ раскритиковала алтайских коллег сразу по нескольким направлениям

Алтайская прокуратура получила нелестную оценку своей работы от старших товарищей. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что ведомство не уследило за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ и исполнением нацпроектов. Он раскритиковал региональное ведомство на заседании коллегии прокуратуры края 26 февраля, куда прибыл с официальным визитом.

«У вас по нацпроекту неосвоение»

Демешин заявил, что в Алтайском крае стоит проблема несвоевременной выплаты зарплаты работникам – были нарушены права 4,5 тысяч жителей края, задолженность перед ними достигла почти 150 млн рублей.

«Это наше прямое неудовлетворение результатами вашей работы», – сказал федеральный ревизор.

Напомнил замгенпрокурора и про статистику по безработным: на 1 января 2021 года официального трудоустройства не имели 36 тысяч человек. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» не исполняется, а федеральные деньги, выделенные на него, не освоены.

«Результаты работы в органах прокуратуры в сфере надзорного сопровождения нацпроекта нулевые. У вас по этому проекту неосвоение. Здесь задача прокурора края – разобраться, почему 8 млн рублей из федерального центра не освоены в интересах людей. Деньги по этому проекту идут не на реальную поддержку занятости, а на содержание центров занятости. Обратите внимание, на что уходят эти средства», – призвал Дмитрий Демешин.

Отметим, что этот нацпроект должен обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей российской экономики не ниже, чем на 5% в год к 2024 году.

Дмитрий Демешин Фото: epp.genproc.gov.ru

Проблемы жилья

Дмитрий Демешин также критиковал алтайскую прокуратуру за надзор над расселением жителей аварийных домов и выдачей квартир детям-сиротам.

«Проблема расселения граждан из аварийного жилья стоит остро. Наибольшее количество таких домов – в Барнауле и Бийске. У нас в начале года пять проектов долевого строительства, по которым есть 767 пострадавших дольщиков. При этом решение о создании регионального фонда с защитой прав граждан-участников долевого строительства местными органами власти до сих пор не приняты. Я здесь тоже не вижу воли прокуратуры», – заявил Демешин.

Что же касается жилья для сирот, то проблема хоть и решается, но в прошлом году власти не выполнили показатели по приобретению нужного количества «квадратов».

«Разберитесь в этой ситуации, и не только разберитесь, а спросите всех чиновников, которые не обеспечили права детей. Государство должно сиротам, у них нет никакой возможности получить жилье, кроме как от своей страны. Федеральные деньги на это выделяются, а региональные власти этот вопрос не обеспечивают», – сказал замгенпрокурора РФ.

Напомним, что по данным исследования «Важных историй» сироты Алтайского края должны ждать почти 22 года, чтобы получить свою квартиру без судов. Сейчас в регионе в очереди на жилье стоит около 6 тысяч детей-сирот старше 23 лет.

В 2020 году алтайские власти планировали закупить 369 квартир за 512 млн рублей. Однако к декабрю 2020 года было приобретено только 305 жилых помещений за более 360 млн рублей.

В 2021 году в Алтайском крае планируется потратить на квартиры для сирот 600 млн рублей.

Дмитрий Демешин Фото: fas.gov.ru

ЖКХ

Недосмотрели алтайские прокуроры и за сферой ЖКХ. В частности, в генпрокуратуре обратили внимание и на «мусорные» проблемы края.

«Счетная палата включила Алтай в число регионов, где мусорные полигоны работают на пределе возможностей и скоро исчерпают свой ресурс. При этом переработки в крае до сих пор нет. Где спрос с региональных операторов?», – возмутился Демешин.

Среди важных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве региона замгенпрокурора РФ назвал еще и значительный износ оборудования, магистральных сетей, а также иных объектов. Отсюда и многочисленные аварии на теплосетях и перебои в теплоснабжении.

«При всем при этом не выявлено ни одного коррупционного нарушения в сфере ЖКХ. Где ваша работа, коллеги? Пересмотреть отношение к делу. Эту часть деятельности прокуратуры мы поставим на контроль и заслушаем прокурора края по итогам работы за полгода», – пообещал Дмитрий Демешин.

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Аварии на ТЭЦ действительно стали важной темой для региона в начале 2021 года. Проблемы с теплоснабжением или с высокими ценами на отопление были в Яровом, Рубцовске, Бийске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде и Горняке.

В несколько этих городов губернатор Виктор Томенко лично отправлял чиновников. В Яровом аварии на местной ТЭЦ случались и в феврале. Также в результате недавнего ЧП на бийской ТЭЦ погибло два человека.

Поэтому Демешин и считает, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства есть невыявленная коррупция, на которую прокуратура должна будет обратить внимание.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что в регионе вообще зафиксировано мало коррупционных нарушений среди чиновников. Многие были привлечены к административной ответственности, но за 2020 год в регионе по утрате доверия за взятки уволили всего одного. При этом за 2019 их было 39.

Также в Алтайском крае совсем нет антикорупционных исков и случаев изъятия у чиновников незадекларированного имущества.

«Может быть, все так хорошо у вас, но само количество уголовных дел заставляет задуматься, где в этом большом объеме скрываемых правонарушений непосредственно роль прокурора, который может вскрыть и поставить вопрос о лишении активов людей, которые не могут достоверно объяснить, откуда они взяли деньги», – отметил Демешин.

И пообещал позвать нескольких к себе чиновников, чтобы вынести представления за неосвоение федеральных денег. Они должны будут исправить нарушения в определенные сроки. Конкретные фамилии, по словам Демешина, будут названы позднее.