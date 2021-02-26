Председатель партии «Яблоко» посетит Алтайский край

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков приедет в Барнаул с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. В городе он пробудет два дня.

Рыбаков поучаствует в мемориальной акции памяти Бориса Немцова, которая пройдет 28 февраля на площади Свободы в сквере у памятника жертвам политических репрессий. Мероприятие начнется в 14:00.

Также политик встретится с активом партии «Яблоко» в Алтайском крае и посмотрит достопримечательности города. В ходе встречи с партийцами обсудит реформу партии и подготовку к выборам в Госдуму РФ и в Заксобрание.

Напомним, на прошлых выходных, 22 февраля, в Барнаул приезжал российский бизнесмен, политик-коммунист Павел Грудинин. Он участвовал в отчетно-выборной конференции компартии региона.