Политическая хроника недели: уголовные дела, визит Грудинина и ожидание визита Мишустина в Алтайском крае

Последняя неделя зимы в Алтайском крае была богата на политические и коррупционные события. В администрации Рубцовского района прошли обыски, а алтайские полицейские провели эффектное задержание двух сотрудников федеральных ведомств, которые подозреваются в крупных взятках. Также в СМИ появились подробности визита в край премьер-министра Михаила Мишустина. Обо всем подробнее в хронике «Политсибру».

Куда поедет Мишустин

На следующей неделе в крае ждут визита премьер-министра Михаила Мишустина. По данным источников «Толка», планируется, что высокий гость посетит школу №53, встретится с представителями Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий Барнаула, скорее всего, на заводе прецизионных изделий. Там же, возможно, пройдет встреча с губернатором Виктором Томенко.

Попались на взятках

Агроном испытательной ветеринарной лаборатории и специалист отдела карантинного фитосанитарного надзора регионального управления Россельхознадзора задержаны по подозрению в крупной взятке. По данным следователей, в 2019-2021 годах они через посредника получили более 3,8 млн рублей от некой фирмы из Михайловского района. В обмен на это сотрудники ведомств выдавали заключения и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие, что зерно и лес соответствуют карантинным всем требованиям. После этого не прошедшие должную экспертизу товары отправляли за границу.

Задержание прошло очень масштабно при поддержке целой группы силовиков и вертолета.

Еще один глава уходит с поста

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Теперь его отставку должны рассмотреть депутаты районного собрания. По данным источников, уход может быть связан с женой бывшего главы района Носко Екатериной. Она жалуется на него во все инстанции. Например, два года назад требовала возбудить в отношении него уголовное дело о хищении смартфона. Именно из-за этого Горбачев якобы и покидает пост.

Обыски в Рубцовском районе

В администрации Рубцовского района накануне прошли обыски. Силовики заинтересовались заведующим отделом по архитектуре и градостроительству Геннадием Анищенко. В алтайском Следкоме уже сообщили, что его подозревают во взятке в 400 тысяч рублей.

Прусакова пошла на новый срок

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова переизбрана на третий срок. Коммунисты поддержали ее на отчетно-выборной конференции 22 февраля. На этой же конференции определили делегатов на предстоящий съезд ЦК КПРФ. От Алтая поедут Мария Прусакова, секретарь крайкома Дарья Зулина и лидер партии Геннадий Зюганов.

Грудинин не поделился планами

На конференцию КПРФ в Барнауле приехал экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Журналисты атаковали его вопросами о возможном участии в выборах в Госдуму от края. О своих планах Грудинин распространяться не стал, но подчеркнул, что электорально регион ему интересен.

Все здоровы

Депутаты Алтайского Заксобрания централизованно прошли тестирование на коронавирус перед первой в этом году очной сессией. Все тесты показали отрицательный результат. Сессия прошла 26 февраля. Перед мартовской сессии они сдадут тесты еще раз.

Депутаты поспорили о зарплатах

Алтайские депутаты на сессии 26 февраля приняли новый закон о статусе педагогов. В документе прописаны меры поддержки учителей, возможность бесплатной юридической консультации для защиты чести и достоинства, а также клятва, которую будут давать молодые работники образовательных учреждений. В этот раз депутаты дискутировали вокруг зарплаты педагогов. Подробнее здесь.

Франк обо всем

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк рассказал журналистам «Сибирской медиагруппы» как прошел его первый год в кресле мэра, что он думает по поводу высотной застройки, освоении городских парков и часто ли звонит губернатору за советом. Большое интервью читайте здесь.

Бутина встретилась со студентами

Член Общественной палаты России, бывшая заключенная американской колонии, уроженка Алтайского края Мария Бутина 24 февраля встретилась со студентами Алтайского госуниверситета. Она рассказала о своей книге и высказалась по поводу политических репрессий. Подробнее о встрече здесь.